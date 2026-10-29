Logo

Шта неће моћи преко њега: УИО открила када се отвара стари прелаз у Градишци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 13:32

Коментари:

0
Градишка, гранични прелаз, саобраћај
Фото: AMSRS

Управа за индиректно опорезивање БиХ потврдила је да ће стари гранични прелаз у Градишци бити отворен за саобраћај у петак, 30. октобра у 8 сати ујутру.

Из УИО истичу да ће на овом граничном прелазу бити дозвољен међународни промет путника, и то путничких моторних возила, аутобуса и празних теретних моторних возила.

Посебно напомињу да на овом граничном прелазу неће бити дозвољен промет комерцијалних роба.

"Позивамо грађане, превознике и све друге учеснике у саобраћају да приликом планирања путовања узму у обзир наведене информације и поштују прописани режим саобраћаја на овом граничном прелазу", навели су из УИО.

У функцији два прелаза

Отварањем овог граничног прелаза, од сутра ће у функцији бити два гранична прелаза на подручју Градишке – Градишка – Стара Градишка и Градишка Нови мост – Горњи Варош.

"Управа за индиректно опорезивање очекује да ће се стављањем у функцију оба гранична прелаза растеретити саобраћај и смањити гужве на сјеверу Босне и Херцеговине, те олакшати одвијање међународног путничког саобраћаја", поручили су из УИО.

Подсјећамо, стари гранични прелаз затворен је 19. маја 2026. године након оштећења мостовске конструкције, односно урушавања дијела заштитне ограде на старом мосту преко ријеке Саве.

Због тога је саобраћај преусмјерен на нови гранични прелаз Градишка – Нови мост – Горњи Варош. У међувремену су изведени радови на санацији прилазне инфраструктуре, асфалтирани су надвожњак, паркинг и приступни путеви, а испитана је и носивост моста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Градишка

Гранични прелаз Градишка

УИО БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Снијег

Друштво

Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

3 ч

0
ХЕ на Дрини

Друштво

"Ниском производњом струје, ХЕ на Дрини чува буџете грађана Српске"

4 ч

2
Директор ХЕ на Дрини

Друштво

Перишић за АТВ: Планирамо четврту турбину и улажемо у Бистрицу

4 ч

0
ХЕ на Дрини

Друштво

Перишић открио план производње ХЕ на Дрини за наредну годину

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима