Шта неће моћи преко њега: УИО открила када се отвара стари прелаз у Градишци

Аутор:Стеван Лулић
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Управа за индиректно опорезивање БиХ потврдила је да ће стари гранични прелаз у Градишци бити отворен за саобраћај у петак, 30. октобра у 8 сати ујутру.
Из УИО истичу да ће на овом граничном прелазу бити дозвољен међународни промет путника, и то путничких моторних возила, аутобуса и празних теретних моторних возила.
Посебно напомињу да на овом граничном прелазу неће бити дозвољен промет комерцијалних роба.
"Позивамо грађане, превознике и све друге учеснике у саобраћају да приликом планирања путовања узму у обзир наведене информације и поштују прописани режим саобраћаја на овом граничном прелазу", навели су из УИО.
Отварањем овог граничног прелаза, од сутра ће у функцији бити два гранична прелаза на подручју Градишке – Градишка – Стара Градишка и Градишка Нови мост – Горњи Варош.
"Управа за индиректно опорезивање очекује да ће се стављањем у функцију оба гранична прелаза растеретити саобраћај и смањити гужве на сјеверу Босне и Херцеговине, те олакшати одвијање међународног путничког саобраћаја", поручили су из УИО.
Подсјећамо, стари гранични прелаз затворен је 19. маја 2026. године након оштећења мостовске конструкције, односно урушавања дијела заштитне ограде на старом мосту преко ријеке Саве.
Због тога је саобраћај преусмјерен на нови гранични прелаз Градишка – Нови мост – Горњи Варош. У међувремену су изведени радови на санацији прилазне инфраструктуре, асфалтирани су надвожњак, паркинг и приступни путеви, а испитана је и носивост моста.
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