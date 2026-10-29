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Перишић открио план производње ХЕ на Дрини за наредну годину

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29.10.2026 12:22

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ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Хидроелектрана Вишеград улази у наредну годину са планираном производњом од 910 гигават-часова, базираном на дугогодишњем просјеку и искуству од 1989. године до данас, истакао је за АТВ директор предузећа ХЕ на Дрини Недељко Перишић.

Перишић је нагласио да предузеће у сваку пословну годину улази са идентичном методологијом и стабилним параметрима, како у погледу производње, тако и у домену редовног одржавања и ремонта.

“Када укупну производњу електричне енергије од 1989. године подијелимо са бројем година, на бази искуства добијамо улазне параметре за наредни период. Наши планови и за наредну годину биће 910 гигават-часова. У сваку годину улазимо на исти начин, по питању производње, редовног одржавања и ремонта”, рекао је Перишић.

Ремонти урађени у предвиђеним роковима и буџету

Он је посебно истакао да су сви планирани капитални и редовни ремонти на постројењима успјешно завршени у складу са раније дефинисаном динамиком.

“Оно што је најважније јесте да смо у унапријед планираним терминима успјели да извршимо све ремонтантне радове. Око 70 одсто послова можемо унапријед да планирамо и предвидимо, док за оних 30 одсто не можемо знати са каквим ћемо се изазовима суочити док се турбине не отворе. Ове године смо све планиране активности урадили према раније предвиђеним динамикама и буџетима”, објаснио је директор „ХЕ на Дрини“.

Заслуга домаћем кадру и техничким службама

Перишић је подвукао да сву заслугу за успјешно одржавање и погонску спремност електране носе управо запослени у предузећу.

“Највећу заслугу за то носе радници из наших техничких служби из електроодржавања и машинског одржавања. Цијели процес ремонта буквално изводе они својим знањем и ангажманом”, закључио је Перишић за АТВ.


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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Недељко Перишић

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