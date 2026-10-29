Перишић открио план производње ХЕ на Дрини за наредну годину

Аутор:АТВ редакција
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Хидроелектрана Вишеград улази у наредну годину са планираном производњом од 910 гигават-часова, базираном на дугогодишњем просјеку и искуству од 1989. године до данас, истакао је за АТВ директор предузећа ХЕ на Дрини Недељко Перишић.
Перишић је нагласио да предузеће у сваку пословну годину улази са идентичном методологијом и стабилним параметрима, како у погледу производње, тако и у домену редовног одржавања и ремонта.
“Када укупну производњу електричне енергије од 1989. године подијелимо са бројем година, на бази искуства добијамо улазне параметре за наредни период. Наши планови и за наредну годину биће 910 гигават-часова. У сваку годину улазимо на исти начин, по питању производње, редовног одржавања и ремонта”, рекао је Перишић.
Он је посебно истакао да су сви планирани капитални и редовни ремонти на постројењима успјешно завршени у складу са раније дефинисаном динамиком.
“Оно што је најважније јесте да смо у унапријед планираним терминима успјели да извршимо све ремонтантне радове. Око 70 одсто послова можемо унапријед да планирамо и предвидимо, док за оних 30 одсто не можемо знати са каквим ћемо се изазовима суочити док се турбине не отворе. Ове године смо све планиране активности урадили према раније предвиђеним динамикама и буџетима”, објаснио је директор „ХЕ на Дрини“.
Перишић је подвукао да сву заслугу за успјешно одржавање и погонску спремност електране носе управо запослени у предузећу.
“Највећу заслугу за то носе радници из наших техничких служби из електроодржавања и машинског одржавања. Цијели процес ремонта буквално изводе они својим знањем и ангажманом”, закључио је Перишић за АТВ.
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