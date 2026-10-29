Више бањалучких улица тренутно без гријања

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предузеће "Еко топлане" обавијестило је потрошаче у Бањалуци да је због кварова на дистрибутивној мрежи дошло до привременог прекида у испоруци топлотне енергије у појединим дијеловима града.
Како је прецизирано у саопштењу, без гријања су тренутно корисници који живе у Улици Петра Кочића на бројевима 1A, 1B и 1C, затим у Улици Првог крајишког корпуса на бројевима 12 и 16, као и у улицама Мише Ступара на броју 40 и Ђуре Ђаковића на броју 10.
Из овог предузећа наводе да су њихове техничке екипе већ упућене на терен, те да улажу максималне напоре како би настали проблеми били отклоњени у најкраћем могућем року и поново успостављен уредан режим испоруке топлотне енергије.
"Кориснике молимо за стрпљење и захваљујемо им на разумијевању", поручили су из бањалучких "Еко топлана".
Подсјећамо, почетак гријне сезоне у Бањалуци обиљежили су кварови на дотрајалој дистрибутивној мрежи, због којих долази до великих губитака воде и отежане стабилизације система.
Из Еко топлана наводе да су на терену свакодневно ангажоване техничке екипе, док за дугорочно рјешавање проблема траже улагања и финансијску подршку надлежних институција
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму