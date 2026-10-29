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Полиција и данас широм Бањалуке

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29.10.2026 10:09

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Полиција РС грб
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Након јучерашњег терористичког напада у Београду, Министарство унутрашњих послова Републике Српске и данас предузима појачане мјере безбједности с циљем очувања јавног реда и мира, заштите грађана и превенције евентуалних безбједносних пријетњи на подручју Републике Српске.

Према информацијама са терена, у Бањалуци су јутрос припадници МУП-а Српске распоређени по граду.

Како су јуче саопштили из МУП, појачане мјере безбједности обухватају подручја у близини објеката под посебном заштитом, као и објеката повезаних са Државом Израел на територији Републике Српске.

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Стање безбједности на подручју Републике Српске је повољно, али ће полицијски службеници, у складу са безбједносним процјенама, предузимати даље мјере и радње уз интензивирану сарадњу са другим надлежним безбједносним агенцијама, наведено је јуче.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске наставиће да прати безбједносну ситуацију и предузима мјере из своје надлежности ради заштите живота и имовине грађана.

Припадник српске Жандармерије јуче је лакше повријеђен ножем испред Амбасаде Израела у Београду 28. октобра рано ујутру, а нападач је убијен, саопштило је Министарство унутрашњих послова (МУП).

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"Једно малољетно лице, за сада неутврђеног идентитета, за које се основано сумња да је из Шапца, насрнуло је на припадника Жандармерије и напало га са два ножа", рекао је Ивица Дачић, потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова у техничком мандату.

Он је додао да је припадник Жандармерије у самоодбрани ликвидирао нападача, али да је и сам том приликом лакше повријеђен, односно да је задобио посјекотину на лицу од ножа којим је нападнут, пише "Ало онлајн".

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Тагови :

Полиција

безбједност

Бањалука

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