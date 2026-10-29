Ово су сви чекали: Нова банка уводи услугу која мијења начин плаћања

Аутор:АТВ редакција
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Нова банка омогућила је коришћење Apple Pay услуге и корисницима Visa платних картица Нове банке, чиме додатно шири избор савремених, сигурних и једноставних начина плаћања у трговинама, апликацијама и путем интернета.
За плаћање на продајном мјесту корисницима је довољно да два пута притисну бочно дугме, потврде идентитет и приближе iPhone или Apple Watch ПОС терминалу како би извршили бесконтактно плаћање дигитализованом Visa картицом. Свака куповина путем Apple Pay услуге је сигурна јер захтијева аутентификацију путем Face ID, Touch ID или шифре уређаја, уз јединствени динамички сигурносни код за сваку трансакцију. Apple Pay могуће је користити на свим продајним мјестима која прихватају бесконтактно плаћање, укључујући продавнице, ресторане, апотеке, кафиће и бројне друге локације.
"Омогућавањем Apple Pay услуге корисницима Visa картица правимо још један важан корак у развоју дигиталног искуства које желимо да понудимо свим клијентима Нове банке. Наш циљ није увођење технологије ради саме технологије, већ стварање рјешења која свакодневне финансијске активности чине једноставнијим, бржим и сигурнијим. Клијенти данас очекују да им банка буде доступна тамо гдје јесу и на начин који одговара њиховим навикама. Зато континуирано ширимо могућности дигиталног плаћања и градимо окружење у којем корисник може слободно да бира начин плаћања који му највише одговара", изјавио је Синиша Аџић, предсједник Управе Нове банке.
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„Корисници све више очекују да плаћања буду брза, једноставна и сигурна, без обзира на то гдје и на који начин купују. Увођењем Apple Pay услуге за кориснике Visa картица Нове банке омогућавамо једноставан и сигуран начин плаћања помоћу уређаја које већ свакодневно користе. Комбинујући сигурност Visa технологије токенизације са практичношћу Apple Pay услуге, доприносимо убрзаном прихватању дигиталних плаћања и пружамо корисницима још квалитетније искуство плаћања“, изјавила је Ана Драшковић, потпредсједница и генерална директор компаније Visa за југоисточну Европу.
Корисници могу користити Apple Pay и на iPhone, iPad и Mac уређајима за бржу и практичнију куповину у апликацијама и на интернету, без потребе за креирањем корисничких налога или поновним уносом контакт података, података о картици или података за испоруку и наплату.
Сигурност и приватност представљају основу Apple Pay услуге. Када корисници додају кредитну или дебитну картицу у Apple Pay, стварни број картице не чува се ни на уређају ни на Apple серверима. Умјесто тога, додјељује се јединствени број уређаја (Device Account Number), који се шифрује и безбједно чува у Secure Element чипу, сертификованом индустријском стандарду намијењеном сигурном чувању података о плаћању на уређају.
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Подешавање Apple Pay услуге је једноставно. На iPhone уређају потребно је отворити Wallet апликацију, одабрати знак „+“ и пратити кораке за додавање Visa кредитне или дебитне картици Нове банке. Након што корисник дода картицу на iPhone, Apple Watch, iPad или Mac, Apple Pay може користити одмах. Корисници ће и даље имати приступ свим погодностима и бенефитима које пружају Visa картице Нове банке.
За више информација о Apple Pay услузи посјетите: https://www.novabanka.com/sr/apple-pay-visa
За више информација о Новој банци посјетите: https://www.novabanka.com
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