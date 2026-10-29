Нова банка подстиче грађане: Дан штедње почните са 100 КМ више

Аутор:АТВ редакција
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Поводом Међународног дана штедње, Нова банка организује промотивну кампању под називом "Дан штедње почните са 100 КМ више" којом жели да подстакне грађане да започну штедњу или издвоје додатна средства за своје будуће планове.
Грађани који 30. или 31. октобра 2026. године у некој од пословница Нове банке отворе рачун класичне орочене штедње и положе најмање 1.000 КМ могу остварити додатних 100 КМ на свој штедни рачун. Промотивни износ намијењен је за прва три клијента у свакој пословници, укупно за оба дана трајања кампање. Кампања се реализује у свим пословницама Нове банке на територији Босне и Херцеговине.
"Штедња је једна од оних добрих одлука чију вриједност највише препознајемо с временом. Зато смо поводом Међународног дана штедње одлучили да додатно подстакнемо грађане да почну да штеде и на вријеме размишљају о својој финансијској будућности. Поклоном од 100 КМ желимо да наградимо њихову одлуку да направе први корак, јер вјерујемо да управо мале, али правовремене одлуке могу бити почетак остварења великих планова", изјавио је Стефан Пајић, руководилац Сегмента за маркетинг и корпоративне комуникације Нове банке.
Друштво
Нова банка поклања 100 КМ бебама рођеним на Међународни дан штедње
Код класичне орочене штедње клијенти бирају период орочења, валуту и начин исплате камате, уз могућност повремених додатних уплата. Редовно издвајање дијела прихода, чак и када је ријеч о мањим износима, помаже у стварању финансијске резерве и промишљенијем планирању будућих потреба и циљева. Штедња тако постаје навика која доноси већу сигурност и више простора за одлуке које су важне у различитим животним периодима.
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