Огласио се БХ Метео: Слиједи дужи период

Аутор:Стеван Лулић
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Босну и Херцеговину очекује дужи период хладног времена, најавили су на Фејсбук страници БХ Метео.
Према њиховој најави већи дио прве декаде новембра обиљежиће претежно облачно, хладно и тмурно вријеме уз повремене падавине.
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Очекују се температуре знатно ниже од просјека за овај период године.
Најобилније падавине прогнозиране су у већем дијелу БиХ, посебно у централним, сјевероисточним и сјеверним крајевима.
У низијским подручјима падаће киша, док се у брдско-планинским предјелима очекују сусњежица и снијег.
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На вишим планинама могло би доћи до значајније акумулације сњежног покривача, која би, према прогнози БХ Метео, могла премашити 30 центиметара.
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