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Огласио се БХ Метео: Слиједи дужи период

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29.10.2026 10:39

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Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Босну и Херцеговину очекује дужи период хладног времена, најавили су на Фејсбук страници БХ Метео.

Према њиховој најави већи дио прве декаде новембра обиљежиће претежно облачно, хладно и тмурно вријеме уз повремене падавине.

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Најобилније падавине прогнозиране су у већем дијелу БиХ, посебно у централним, сјевероисточним и сјеверним крајевима.

У низијским подручјима падаће киша, док се у брдско-планинским предјелима очекују сусњежица и снијег.

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На вишим планинама могло би доћи до значајније акумулације сњежног покривача, која би, према прогнози БХ Метео, могла премашити 30 центиметара.

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