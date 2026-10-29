Почиње исплата пензија за више од 470.000 корисника: Познати износи

Из Завода за пензионо и инвалидско осигурање ФБиХ навели су да ће пензију за октобар добити нешто више од 473.000 корисника.

За кориснике који су право остварили до 1. јануара 2026. године најнижа пензија износи 692,23 КМ, загарантована 826,14 КМ, а највиша 3.461,14 КМ.

Основица за обрачун најниже пензије за кориснике који право остварују након 1. јануара износи 752,03 КМ, а на основу тога најнижа пензија за мање од 20 година пензијског стажа износи 451,22 КМ.

Најнижа инвалидска пензија у октобру је 676,83 КМ, колико и најнижа породична пензија, преноси Срна.