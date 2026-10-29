Једна од најмирнијих земаља у Европи се наоружава

Аутор:АТВ редакција
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Холандија планира значајно јачање својих оружаних снага набавком нових оклопних возила, војне опреме и специјализованих тенкова за постављање мостова.
Како је саопштило холандско Министарство одбране, циљ је припрема копнених снага за могућност избијања рата великих размјера.
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За сада није познато колико ће возила бити набављено, колика ће бити укупна вриједност инвестиције, нити када би прве испоруке могле да почну, преноси портал "Дифенс Блог".
Нова војна опрема првенствено ће бити намијењена тешким и средњим пешадијским бригадама холандске војске.
Један од најважнијих дијелова планиране набавке односи се на додатна борбена возила пјешадије ЦВ90, којима ће бити опремљен нови оклопни пјешадијски батаљон стациониран у војној бази у Буделу, на југу земље.
Набавка ће бити реализована у сарадњи са Шведском, Естонијом, Финском, Литванијом и Норвешком, што би требало да допринесе бржој испоруци возила, преноси "Јутарњи".
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Холандска војска већ располаже са 122 борбена возила ЦВ90, која тренутно пролазе кроз процес модернизације вриједан приближно 500 милиона долара.
Холандско Министарство одбране планира и замјену постојећих војних инжењеријских возила Кодиак, која се користе за уклањање препрека и пробијање непријатељских одбрамбених положаја.
Према наводима Министарства, постојећа возила су застарјела, немају одговарајући ниво заштите и често се кваре, због чега војска не може да их користи у потребном обиму.
Њихове замјене мораће да омогуће војницима пролазак кроз минска поља, уклањање препрека и пробијање утврђених одбрамбених линија.
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Рат у Украјини показао је колико је оваква опрема важна, будући да су велика минска поља и снажно утврђени положаји у више наврата успоравали или заустављали напредовање тенкова и других оклопних возила.
Холандија планира и набавку додатних тенкова за постављање привремених мостова преко ријека и других препрека, како би војне јединице могле брже да се крећу на фронту.
Стижу и нова возила за извлачење оштећених тенкова
Дио нове војне опреме биће набављен од њемачког произвођача ФФГ. Реч је о оклопним гусеничним возилима АЦСВ, која могу да се користе као санитетска возила, мобилни командни центри, возила за постављање мина и возила за обуку.
Њемачка компанија испоручиће и тешка оклопна возила Висент 2, намењена извлачењу оштећених или заглављених тенкова са фронта.
Холандска војска тренутно има 25 старијих возила за извлачење, што није довољно за планирано повећање броја оклопних јединица. То је посебно значајно имајући у виду да је Холандија већ наручила нове тенкове Леопард 2А8.
У производњи и одржавању нове опреме учествоваће и неколико холандских компанија. Дио возила биће састављан у Холандији, док ће домаћи произвођачи обезбјеђивати електронске компоненте и материјале за оклопну заштиту.
Планирана набавка део је ширих припрема холандске војске за могуће сукобе високог интензитета, у којима би кључну улогу имале оклопне јединице, њихова покретљивост и способност пробијања непријатељских одбрамбених положаја.
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