Путин: Задржати механизме СБ УН током његовог реформисања

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин нагласио је важност задржавања механизама Савјета безбједности УН током спровођења реформе тог тијела.
Он је на пленарној сједници Самита Русије и Африке у Москви напоменуо да не постоји алтернатива Савјету безбједности УН.
Путин је изјавио да није поштено то што међу сталним чланицама Савјета није ниједна афричка земља.
"Свијет се мијења, као и Африка. Улога и значај Африке расту и такав тренд ће се наставити", рекао је Путин.
Предсједник Демокатске Републике Конго Феликс Чисекеди је током сједнице истакао да би реформа Савјета безбједности УН била историјска прекретница за афрички континент, преноси Срна.
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