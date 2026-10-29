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Путин: Задржати механизме СБ УН током његовог реформисања

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29.10.2026 11:23

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Путин: Задржати механизме СБ УН током његовог реформисања
Фото: Tanjug / AP / Pavel Bednyakov

Руски предсједник Владимир Путин нагласио је важност задржавања механизама Савјета безбједности УН током спровођења реформе тог тијела.

Он је на пленарној сједници Самита Русије и Африке у Москви напоменуо да не постоји алтернатива Савјету безбједности УН.

Путин је изјавио да није поштено то што међу сталним чланицама Савјета није ниједна афричка земља.

"Свијет се мијења, као и Африка. Улога и значај Африке расту и такав тренд ће се наставити", рекао је Путин.

Предсједник Демокатске Републике Конго Феликс Чисекеди је током сједнице истакао да би реформа Савјета безбједности УН била историјска прекретница за афрички континент, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Савјет безбједности УН

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