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Влада Српске задовољна: Запослени у ХЕ на Дрини дају свој максимум

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29.10.2026 12:08

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ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Упркос хидролошким изазовима и лошијим производним показатељима у појединим мјесецима, запослени у предузећу ХЕ на Дрини дају свој максимум како би сваки расположиви водно-енергетски потенцијал био у потпуности искоришћен, истакао је за АТВ директор овог предузећа Недељко Перишић.

Перишић је нагласио да постоји изразито добра комуникација и разумијевање са надлежним институцијама у систему Електропривреде и Влади Републике Српске.

“Морам истаћи велико задовољство комуникацијом коју имамо. Мислим да су сви релевантни фактори и у Електропривреди и у Влади Републике Српске задовољни са нама, јер ми заиста радимо озбиљан и предан посао”, рекао је Перишић.

Лошији резултати посљедица природе, а не људског фактора

Говорећи о производним показатељима током године, директор "ХЕ на Дрини" је подвукао да су варијације искључиво резултат природних околности и хидролошких услова.

“Суштина је производња електричне енергије, а ми ту заиста дајемо свој максимум. Сви ови можда мало и лошији показатељи у појединим мјесецима производње електричне енергије нису условљени људским фактором, него природним“, објашњава Перишић.

Он је додао да је оперативна спремност електране на највишем нивоу и да се свим расположивим ресурсима управља на домаћински и стручан начин.

“Свака кап воде која дође на преградни профил Хидроелектране Вишеград третирана је и управљена на начин на који треба да буде и примјењује се у једном једином циљу, а то је производња електричне енергије”, закључио је Перишић за АТВ.


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Тагови :

ХЕ на Дрини

Влада Републике Српске

Недељко Перишић

ХЕ Вишеград

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