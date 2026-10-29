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"Ниском производњом струје, ХЕ на Дрини чува буџете грађана Српске"

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29.10.2026 12:43

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ХЕ на Дрини
Фото: АТВ

Запослени у предузећу ХЕ на Дрини Вишеград даће све од себе да очувају стопостотну погонску спремност и наставе са производњом електричне енергије по најнижим цијенама, чиме директно чувају кућне буџете грађана Републике Српске, поручио је за АТВ директор овог предузећа Недељко Перишић.

Он је истакао да, и поред тога што се често сматра да произвођачи не утичу на коначну цијену, ХЕ на Дрини својим радом и те како даје кључан допринос.

"О цијени електричне енергије не могу се сложити са тим да ми не одлучујемо. Ми итекако доприносимо и остаћемо при томе да и даље производимо електричну енергију за најмање конвертибилних марака. На индиректан начин утичемо на буџете сваке куће ниском цијеном производње овдје у Вишеграду сигуран сам да ћемо наставити тренд да електрична енергија у Републици Српској буде најнижа у цијелом региону", рекао је Перишић.

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Говорећи о изазовима које доносе временске прилике, Перишић је нагласио да је оперативна спремност електране фактор који је у потпуности под контролом стручних служби.

"Порука грађанима је да се могу на нас ослонити и рачунати на нас, јер ћемо сигурно дати све од себе да прије свега производимо електричну енергију. Не можемо утицати на количину падавина и воде у акумулацији, али оно на шта можемо утицати јесте погонска спремност", поручио је директор предузећа.

Подршка локалној заједници и празницима у Вишеграду

Перишић се осврнуо и на друштвено одговорну улогу предузећа у Вишеграду, истичући да ће ХЕ на Дрини наставити да подржава локалну заједницу, посебно током важних датума.

"Сигуран сам да ћемо и у будућности на један скроман начин обиљежити и захвалити се грађанима Вишеграда. Најљепши дан за то су слава предузећа и Дан града, када ово предузеће даје свој допринос да у Вишеграду буде што љепше током празничних дана", закључио је Перишић за АТВ.

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Тагови :

Недељко Перишић

цијена струје

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

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