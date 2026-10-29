Перишић за АТВ: Подржавамо принцип Владе Српске, струја треба бити јефтинија

Аутор:АТВ редакција
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Погонска спремност Хидроелектране Вишеград налази се на стопостотном нивоу, а сви капацитети предузећа у потпуности су на располагању диспечерском центру Електропривреде Републике Српске, истакао је за АТВ директор овог предузећа Недељко Перишић.
Он је поручио да предузеће испуњава све своје оперативно-техничке задатке на најбољи могући начин.
“Наша погонска спремност је на стопостотном нивоу. Ми апсолутно радимо све да произведемо што више и да будемо на располагању у оном тренутку кад диспечерски центар Електропривреде Републике Српске упути позив да идемо на мрежу. Дакле, апсолутно све што је до овог предузећа, до нашег погонског система и наше погонске спремности, ми испуњавамо на најбољи могући начин”, рекао је Перишић.
Говорећи о билансном и финансијском аспекту пословања, Перишић је нагласио да предузеће у потпуности подржава социјално одговорну политику Владе Републике Српске.
“Апсолутно подржавамо принцип Владе Републике Српске да електрична енергија у Српској треба бити најјефтинија у региону. Томе највише доприноси управо Хидроелектрана Вишеград, али смо се једноставно мало и уморили од чињенице да у том финансијском односно билансном дијелу бивамо третирани као губитници“, закључио је Перишић за АТВ.
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