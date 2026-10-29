Заборавите на кесу с кафом и шећером: Бањалучани открили шта желе за славу

Аутор:АТВ редакција
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Сезона јесењих слава увелико је почела, а са њом и вјечита дилема гостију – шта понијети домаћинима.
Иако су кафа, пиће и бомбоњера деценијама незаобилазан класик у славској кеси, све више Бањалучана признаје да су помало уморни од шаблонских знакова пажње који често само круже од куће до куће. Због тога необични, лични и потпуно другачији поклони све чешће преузимају примат и руше устаљену традицију.
Како саговорници БЛ портала кажу, труд, оригиналност и пажња цијене се много више од поклона купљених “реда ради”.
Бањалучанка Сања Малетић има и мало другачији “славски угао”. Како каже, највећи терет сваке славе изнесу жене, па се као домаћица највише обрадује када гости уз славски поклон убаце и неку ситницу намијењену баш њој.
"Слава јесте празник цијеле породице, али домаћицу увијек одушеви када неко донесе нешто лично за њу. То може бити нека марама, занимљив и необичан сет посуђа, ситни украс за кућу, па нека је и са Темуа. Битна је та оригиналност и знак да је неко заиста размишљао о вама, а не само успут узео ‘дежурну кесу’ на каси у маркету", прича Сања за БЛ портал.
Да необични и персонализовани поклони остављају најјачи утисак, потврђује и Јелена Марић, која је потпуно неочекиван тренутак на прошлогодишњој слави доживјела захваљујући својој куми.
"Кума ме је расплакала пред пуном кућом. Донијела је велики, предивно украшен рам у којем је направила колаж од наших старих, панорамских фотографија из младости. Около су били увезани ситни украси и моји омиљени слаткиши из дјетињства. Толико необичан, а уједно емотиван и личан поклон одмах је добио почасно мјесто на зиду у дневној соби", присјећа се Јелена за БЛ портал.
За мушки дио домаћинства, добар избор пића је традиционално непогрешив, али Горан Илић наглашава да и тај класик може добити потпуно нову, луксузнију димензију ако гости изађу из оквира обичне куповине.
„Прошле године ме је пријатно изненадио брат који живи и ради у Њемачкој. Умјесто обичне флаше из маркета, донио ми је потпуно необичан и предиван, елегантан сет пића спакован у масивну дрвену кутију. Унутра је била флаша врхунског жестоког пића са припадајућим елегантним чашама, а на самој кутији била је урезана посвета и мотив нашег свеца заштитника. То није пиће које се отвори и попије исти дан, то је успомена која сада краси моју витрину и отвараће се само за посебне прилике“, објашњава Горан у разговору за БЛ портал.
Да ручни рад полако преузима примат, потврђује и Милица, која каже да је класичне слаткише давно избацила из употребе.
"Најљепши поклон који сам добила била је плетена корпа пуна домаћих, занатских производа. Умјесто прескупих страних вина и чоколада, пријатељи су донијели домаћи ајвар, теглу меда, занатски сир и флашу домаће ракије украшену машном. Било је толико аутентично и укусно, много љепше од било какве куповне бомбоњере", истиче Милица за БЛ портал.
Судећи по одговорима, славски бонтон у Бањалуци пролази кроз тиху, али видљиву трансформацију. Кеса са кафом и коцком шећера остаће универзални симбол да сте кренули у госте, али аутентични предмети, необични детаљи и лични знакови пажње су оно што сигурно неће завршити у најудаљенијем кутку шпајза.
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