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Ипак се данас не отвара стари гранични прелаз у Градишци

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29.10.2026 10:58

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Граница
Фото: АМС РС

Стари гранични прелаз Градишка ипак неће бити отворен данас, како су најавили поједини медији позивајући се на информације из БИХАМК-а.

Саопштено је ово из Управе за индиректно опорезивање.

У УИО кажу да није тачно да ће прелаз бити отворен данас у 14 сати, те да ће грађани о отварању бити благовремено обавијештени.

"Позивамо грађане, превознике и остале учеснике у саобраћају да приликом планирања путовања узму у обзир наведену информацију и да прате званична обавјештења надлежних институција", истакли су из УИО БиХ.

Стари гранични прелаз затворен је 19. маја 2026. године након оштећења мостовске конструкције, односно урушавања дијела заштитне ограде на старом мосту преко ријеке Саве.

Због тога је саобраћај преусмјерен на нови гранични прелаз Градишка – Нови мост – Горњи Варош. У међувремену су изведени радови на санацији прилазне инфраструктуре, асфалтирани су надвожњак, паркинг и приступни путеви, а испитана је и носивост моста.

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Тагови :

Гранични прелаз Градишка

Градишка

УИО БиХ

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