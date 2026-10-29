ХЕ на Дрини очувала стабилност: Прекопланска производња спасила годину

Аутор:АТВ редакција
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Упркос изузетно неповољној хидрологији током другог и трећег квартала, Хидроелектрана Хе на Дрини, Вишеград успјела је да очува укупну производњу електричне енергије изнад планираног нивоа, захваљујући изванредним резултатима с почетка године.
Како је истакао директор предузећа „ХЕ на Дрини“ Вишеград Недељко Перишић за АТВ, кључни моменат за стабилност цијелог електроенергетског система догодио се у прва два мјесеца, када је ова хидроелектрана надокнадила производњу која је недостајала усљед испадања Термоелектране Угљевик из система.
“За прва два мјесеца смо направили значајно више него што је то планирано и у том тренутку смо имали великог произвођача ван система производње, то је Термоелектрана Угљевик, а Вишеград је буквално у првом тромјесечју произвео све оно што је недостајало са Термоелектране из Угљевика. И у том периоду, када је било доста воде, успјели смо сви заједно да допринесемо односно да намиримо те недостатке”, рекао је Перишић.
Након изразито успјешног почетка године, услиједио је сушни период који је значајно утицао на ниво воде и укупне производне капацитете у наставку године.
“Након тога улазимо у сушне периоде и имамо изузетно лош други и трећи квартал, испод свих очекивања. Али ево кажем, првенствено захваљујући та прва два мјесеца гдје смо направили прекопланску производњу, испунили смо план производње. Једино смо још успјели у августу, гдје нам је план био 30 мегавата, да направимо неких 10 одсто више”, објашњава Перишић.
Он напомиње да детаљна анализа по мјесецима показује специфичну и сложену ситуацију, гдје су поједини мјесеци имали високу прекопланску производњу, док се у осталим значајно заостајало за планираним количинама.
И поред хидролошких варијација, Перишић истиче да је стратешко коришћење водних ресурса у моментима када су они били доступни омогућило да укупна годишња билансна слика остане позитивна.
“Дакле у бруту, у коначном збиру за ову годину, ми смо још увијек у прекопланском режиму, али кад се то разложи на мјесеце имамо поприлично конфузну ситуацију имамо неке мјесеце гдје су прекопланске производње значајне и имамо ове остале мјесеце гдје значајно заостајемо за том планираном производњом. Пошто је електрична енергија специфичан производ, не можемо сад да причамо као о неким другим производима да смо направили неке лагере и залихе”, закључио је Перишић.
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