Извјештај Владе упућен СБ УН: Привржени Дејтону, посвећени миру и стабилности

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска сматра да БиХ може изградити успјешну будућност једино досљедним поштовањем одредби Дејтонског мировног споразума, а руководство Српске непоколебљиво је посвећено миру и стабилности, истакнуто је у извјештају Владе Републике Српске упућеном Савјету безбједности УН.
.Република Српска и њено руководство привржени су Дејтонском мировном споразуму и непоколебљиво су посвећени миру и стабилности, те не траже ништа осим досљедног спровођења овог споразума. Потпуно поштују суверенитет и територијални интегритет БиХ", наглашено је у извјештају.
У извјештају пише да највиши изабрани званичници Републике Српске досљедно и недвосмислено потврђују приврженост Српске Дејтонском споразуму.
Напоменуто је да је предсједник Владе Саво Минић у августу ове године изјавио да Република Српска инсистира искључиво на остваривању права која су јој загарантована Дејтонским споразумом и да не тражи ништа што јој не припада.
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Минић је, подсјећају у Извјештају, на састанку са командантом Еуфора у БиХ Маурицијем Фрондом истакао пуну опредијељеност Српске за обезбјеђивање сигурног и стабилног окружења и поздравио активности Еуфора усмјерене к томе циљу.
Слично томе, наводи се, на састанку са амбасадором Данске у БиХ, одржаном у јулу ове године, предсједник Републике Српске Синиша Каран нагласио је да се Република Српска досљедно залаже за стриктну примјену Устава БиХ и поштовање слова Дејтонског споразума.
Истакао је и опредијељеност институција Републике Српске за дијалог и очување мира и стабилности.
Према извјештају Медијског система Републике Српске - СРНА, Каран је у септембру изјавио "да је највећа заблуда представљати Републику Српску као проблем за БиХ", нагласивши да је она једини бранилац уставног поретка дејтонске БиХ.
Систематична централизација институција и кршење права конститутивних народа огледају се и у поступцима власти ФБиХ, гдје начин спровођења усклађивања земљишних књига служи за одузимање имовинских права која Српска православна црква има од давнина.
"Уписивањем вишевјековних цркава, капела и гробаља као власништво државе умјесто као црквену имовину, органи управе ФБиХ активно подривају културно насљеђе и правну аутономију Срба као конститутивног народа", наглашено је у Извјештају.
Указано је и да бошњачке странке намјерно ометају економски развој Републике Српске вишегодишњим блокадама кључних развојних пројеката, попут изградње хидроелектране "Бук Бијела" и аеродрома Требиње.
"Република Српска се нада да ће нови бошњачки лидери изабрани на изборима у октобру одустати од такве политике опструкција и дестабилизујућих напада на Дејтонски споразум, те да ће, умјесто тога, сарађивати са свим странама на јачању стабилности и унапређењу економског развоја БиХ", пише у извјештају.
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