Блануша ставио ван снаге одлуку о Петровићу, па одмах донио нову

Аутор:Стеван Лулић
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Одлука предсједника СДС-а Бранка Блануше о искључењу Љубише Петровића Стављена је ван снаге, потврђено је из ове партије.
Како наводе из СДС-а, седам од девет чланова Статутарне комисије странке заузело је став да одлука о искључењу Петровића није у складу с одредбама Статута.
Додаје се да је већина чланова Статутарне комисије дала идентично тумачење, да предсједник СДС-а није могао донијети предметну одлуку о искључењу без провођења дисциплинског поступка.
У новој Одлуци коју је Блануша донио наводи се да је Љубиши Петровићу престало чланство у СДС-у, те се налаже Секретаријату да Петровића избрише из Централног регистра чланства.
Истиче се да је Блануша ову деклараторну одлуку донио након што је натполовична већина Статутарне комисије, односно пет чланова заузело идентичан став да је Љубиши Петровићу престало чланство у СДС-у по сили Статута сходно члану 13. став (1) тачка 3. Статута СДС-а због учествовања на изборима на други начин који је у супротности са одлукама органа СДС-а.
У образложењу Одлуке Блануша наводи да је Петровић противно одлукама Скупштине и Главног одбора СДС-а о кандидатима за инокосне функције за Опште изборе 2026. године, пружио јавну кандидату друге политичке организације - Небојши Вукановићу.
"Што представља дјеловање које је у директној супротности са званичним одлукама органа СДС-а и испуњавање услова за престанак чланства из члана 13. став (1) тачка 3. Статута СДС-а по сили Статута".
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