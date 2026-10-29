У понедјељак преговори о најнижој плати у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Преговори о најнижој плати за наредну годину почињу у понедељак, када је заказана сједница Економско социјалног савјета Републике Српске, изјавио је предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
Истакао је да сваки други радник у Српској прима плату до 1.450 марака, што је за око 250 марака мање у односу на просјечну. Ово је резултат истраживања које је Савез синдиката провео у септембру и које је показало да је платом незадовољно више од 80 одсто радника.
Просјечна плата, кажу, расту готово искључиво на основу договора Владе и Савеза синдиката.
"До повећања плата дошло је у фебруару, када је Синдикат са Владом договорио нову најнижу плату, тада је порасла за 56 КМ. Расла је 1. априла, када су плате буџетских и фондовских корисника повећане за пет одсто и уведен онај здравствени додатак за медицинске раднике. Тада је повећана за 40 КМ. Повећана је и у септембру за 32 КМ исто зато што је дошло до повећања плата буџетским корисницима. Мимо тога, само за 11 КМ је расла, то је оно када послодавац одлучи да повећа плате", каже предсједник Савеза синдиката Републике Српске Горан Станковић.
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(РТРС)
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