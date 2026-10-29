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Мађарска обуставила подршку пољопривредницима у Српској

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29.10.2026 12:31

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Мађарска механизација
Фото: АТВ

Влада Мађарске обуставила је програм подршке пољопривредницима у Републици Српској који се односио на додјелу бесповратних средстава за набавку механизације.

Из фондације "Прогресус" преко које је овај програм реализован су казали да је Влада Мађарске ставила ван снаге одлуку о додјели бесповратних средстава.

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Тако је јавни позив који је ове године био отворен од 13. марта, а који је привукао велико интересовање пољопривредника, пропао.

"Фондација Прогресус на основу званичног дописа даваоца гранта, Владе Мађарске, обуставља реализацију програма БТП-26. Сви који су конкурисали биће обавијештени о прекиду јавног позива", навели су они, преноси "Капитал".

Фармери са жаљењем прихватили одлуку

Предсједник Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске Стојан Маринковић каже да су фармери са жаљењем прихватили ову информацију.

"Подршка је била значајна и озбиљна, а пољопривредници су је искористили у максималном капацитету у прва два позива. Очекивали смо да ће бити и трећи, али до њега ипак није дошло. Идемо даље", рекао је Маринковић.

Иначе, трећи по реду јавни позив био је намијењен пољопривредним произвођачима и прерађивачима из Републике Српске и Брчко дистрикта за набавку нове механизације, опреме и алата из Мађарске.

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Кроз програм су се могла добити бесповратна средства у износу до 70 одсто укупних трошкова, уз обавезно учешће од 30 одсто корисника.

Минимални износ одобрене подршке по кориснику био је 2.500 евра, док је максимални износ ограничен на 25.000 евра.

Право пријаве су имала регистрована физичка лица, предузетници, микро, мала и средња предузећа, те задруге и удружења, уз услов да посједују земљиште на наведеним територијама.

Корисници су били у обавези да набављену механизацију и опрему задрже у власништву, не дају у најам и активно користе у својој производњи током периода одржавања од три године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мађарска

Пољопривредници

Пољопривредна механизација

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