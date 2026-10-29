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Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а

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29.10.2026 13:25

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Смијењени уредници у Информативном програму РТС-а
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Према одлуци в.д. главног уредника Информативног програма Боривоја Ускоковића, смијењени су са дужности уредника редакција дописништва Весна Шиљеговић, региона Николина Ракић, "Ока" Горислав Папић, сајта Зоран Станојевић и дијаспоре Сузана Гвозденовић.

Такође су смијењени и уредници централног Дневника у 19.30 Милица Недић, Душан Убовић и Ружа Јеремић Турудић, објављено је на сајту РТС -а.

Претходно је, подсјећамо, Мања Грчић поднијела Управном одбору оставку на мјесто генералног директора Радио-телевизије Србије.

Прије подношења оставке, смијенила је Бојану Млађеновић са мјеста главног и одговорног уредника Информативног програма и предложила да на то мјесто дође Боривоје Ускоковић.

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Таг :

РТС

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