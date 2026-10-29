Покушао да спаси кћерку, па завршио у крви: Насрнуо на човека ножем

Коментари:0
Полиција у Лесковцу ухапсила је Н. С. (31) из околине града због сумње на насиље у породици и лаку тјелесну повреду.
Сумња се да је 27. октобра прво напао бившу партнерку, а затим њеног оца који је покушао да јој помогне, те му ножем нанио убоде по тијелу.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су Н. С. (31) из околине Лесковца због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела насиље у породици и лака тјелесна повреда.
Он се сумњичи да је 27. октобра, у вечерњим часовима, најприје напао своју бившу тридесетједногодишњу партнерку, а након тога њеном педесетдеветогодишњем оцу, који је покушао да јој помогне, кухињским ножем задао убоде по тијелу и нанио му лаке тјелесне повреде.
Осумњиченом је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен у тужилаштво, преноси Курир.
Србија
3 ч0
Србија
4 ч6
Србија
6 ч0
Србија
14 ч6
Најновије
Најчитаније
13
32
13
25
13
21
13
18
13
13
Тренутно на програму