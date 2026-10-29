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Покушао да спаси кћерку, па завршио у крви: Насрнуо на човека ножем

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29.10.2026 10:53

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Полиција у Лесковцу ухапсила је Н. С. (31) из околине града због сумње на насиље у породици и лаку тјелесну повреду.

Сумња се да је 27. октобра прво напао бившу партнерку, а затим њеног оца који је покушао да јој помогне, те му ножем нанио убоде по тијелу.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су Н. С. (31) из околине Лесковца због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела насиље у породици и лака тјелесна повреда.

Он се сумњичи да је 27. октобра, у вечерњим часовима, најприје напао своју бившу тридесетједногодишњу партнерку, а након тога њеном педесетдеветогодишњем оцу, који је покушао да јој помогне, кухињским ножем задао убоде по тијелу и нанио му лаке тјелесне повреде.

Осумњиченом је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Лесковцу, одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен у тужилаштво, преноси Курир.

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Тагови :

Избоден мушкарац

Насиље

Црна хроника

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