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Огласио се МУП: Пронађена дјевојчица која је нестала код Ниша

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29.10.2026 07:31

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Тринаестогодишња М.И. из села Горњи Матејевац код Ниша, која је нестала 27. октобра, пронађена је рано јутрос у Нишу, саопштило је Министарство унутрашњих послова.

Како се наводи, дјевојчица је пронађена неповријеђена и враћена је родитељима.

Аларм "Пронађи ме" Министарства унутрашњих послова активиран је синоћ због нестанка дјевојчице у селу Горњи Матејевац код Ниша.

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Тагови :

Нестанак

Полиција

потрага

Пронађи ме

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