Огласио се МУП: Пронађена дјевојчица која је нестала код Ниша

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тринаестогодишња М.И. из села Горњи Матејевац код Ниша, која је нестала 27. октобра, пронађена је рано јутрос у Нишу, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Како се наводи, дјевојчица је пронађена неповријеђена и враћена је родитељима.
Аларм "Пронађи ме" Министарства унутрашњих послова активиран је синоћ због нестанка дјевојчице у селу Горњи Матејевац код Ниша.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
10 ч6
Србија
11 ч0
Србија
12 ч6
Србија
14 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму