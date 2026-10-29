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О чему су разговарали Ердоган и Трамп?

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29.10.2026 07:50

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Трамп Ердоган састанак
Фото: Танјуг/АП

Турски предсjедник Реџеп Тајип Ердоган разговарао је телефоном са америчким предсjедником Доналдом Трампом о турско-америчким билатералним односима, као и о регионалним и глобалним дешавањима, саопштено је данас из Ердогановог кабинета.

Турски предсjедник Реџеп Тајип Ердоган разговарао је телефоном са америчким предсjедником Доналдом Трампом о турско-америчким билатералним односима, као и о регионалним и глобалним дешавањима, саопштено је данас из Ердогановог кабинета.

Током састанка, Ердоган је изјавио да ће наставити да ради на развоју односа између Турске и Сједињених Америчких Држава, који ће сљедеће године прославити 100. годишњицу, и на убрзавању сарадње у свим областима, преноси Анадолија.

Ердоган је изјавио да, као члан Заједничког одбрамбеног савеза Меке, пажљиво прати дешавања у Ормуском мореузу и Јемену и да се труди да ријеши проблем дипломатским путем.

Он је додао да је Турска спремна да подржи напоре за оживљавање дипломатског процеса између Украјине и Русије и окончање рата на тај начин.

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Како је саопштено, Трамп је честитао Ердогану и турском народу Дан Републике, који Турска слави данас, 29. октобра, пише Танјуг.

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Тагови :

Доналд Трамп

Реџеп Тајип Ердоган

Турска

Америка

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