Од недјеље промјена за возаче у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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На путевима у БиХ од недјеље, 1. новембра, слиједе промјене за возаче, јер ће бити обавезна зимска опрема, а та обавеза ће трајати до 1. априла.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске поручили су да ће од 30. октобра до 20. новембра омогућити возачима бесплатну провјеру возила за зимску сезону, речено је Срни у АМС-у.
Зимска опрема подразумијева зимске гуме на свим точковима, зимске гуме на погонским точковима и ланце за снијег, или гуме за љетњу употребу на свим точковима с најмањом дубином профила од четири милиметра и ланце за снијег.
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Умјесто ланаца за снијег могу да се користе други уређаји за повећање тракције приправне за постављање на најмање два погонска точка.
Треба провјерити техничку исправност управљачког и кочионог система, расхладну и кочиону течност, стање и пуњење акумулатора, исправност свјетлосно-сигналних уређаја, уређаје за брисање вјетробрана и прање вјетробранског стакла, вентилацију у возилу.
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Уколико је могуће потребно је провјерити и исправност амортизера.
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