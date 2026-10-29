Извор:
АТВ
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„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о тероризму.
Разговараће се о превенцији, посљедицама и одговорима на терористичке пријетње код нас и у свијету.
За „Битно” говоре: проф. др Миле Шикман, професор криминологије, Џевад Галијашевић, стручњак за безбједност, Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Бојан Сандић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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