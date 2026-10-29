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Битно: Тероризам

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Извор:

АТВ

29.10.2026 09:11

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Битно: Тероризам
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о тероризму.

Разговараће се о превенцији, посљедицама и одговорима на терористичке пријетње код нас и у свијету.

За „Битно” говоре: проф. др Миле Шикман, професор криминологије, Џевад Галијашевић, стручњак за безбједност, Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Бојан Сандић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Бојан Сандић

тероризам

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