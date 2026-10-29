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На глобалном плану: Од руског дизела до изборних преокрета

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Извор:

АТВ

29.10.2026 09:48
На глобалном плану: Од руског дизела до изборних преокрета
Фото: атв

У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо преглед горућих свјетских тема.

Говоримо о руском дизелу на путу ка Сједињеним Америчким Државама и испитујемо може ли нафтни пут постати и пут ка помирењу.

О актуелним свјетским питањима разговарамо са режисером Борисом Малагурским, а анализирамо и политичке промјене у Израелу и Бразилу.

Шта доносе нови изборни резултати у Израелу и какве посљедице имају по политичку сцену те земље? У Бразилу је дошло до промјене власти, а досадашњи предсједник је, након изборног пораза, напустио земљу.

Доносимо и причу о ајкули Бугaнги, која је, упркос покушајима јужнокорејских власти, избјегла још један покушај повратка на отворено море.

„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.

Емисију уређује и води Инес Ђанковић.

„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

На глобалном плану

Инес Ђанковић

Борис Малагурски

Русија

САД

Израел

Бразил

Избори 2026

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