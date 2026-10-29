Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „На глобалном плану” доносимо преглед горућих свјетских тема.
Говоримо о руском дизелу на путу ка Сједињеним Америчким Државама и испитујемо може ли нафтни пут постати и пут ка помирењу.
О актуелним свјетским питањима разговарамо са режисером Борисом Малагурским, а анализирамо и политичке промјене у Израелу и Бразилу.
Шта доносе нови изборни резултати у Израелу и какве посљедице имају по политичку сцену те земље? У Бразилу је дошло до промјене власти, а досадашњи предсједник је, након изборног пораза, напустио земљу.
Доносимо и причу о ајкули Бугaнги, која је, упркос покушајима јужнокорејских власти, избјегла још један покушај повратка на отворено море.
„На глобалном плану” и овај пут доноси преглед најважнијих тема са свих меридијана и паралела.
Емисију уређује и води Инес Ђанковић.
„На глобалном плану” четвртком од 20 часова и 10 минута.
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