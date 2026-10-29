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Нова банка поклања 100 КМ бебама рођеним на Међународни дан штедње

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29.10.2026 10:50

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Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Фото: АТВ

Поводом Међународног дана штедње, који се обиљежава 31. октобра, Нова банка припремила је кампању „Најљепши почеци заслужују подршку“, посвећену најмлађима. Сваком дјетету рођеном 31. октобра 2026. године на територији Босне и Херцеговине Банка ће поклонити 100 КМ, које ће бити уплаћене на штедни рачун отворен на име дјетета.

"За многе породице 31. октобар биће датум који ће заувијек памтити. Желимо да тај дан буде и почетак штедње за будућност њиховог дјетета. Поклоном од 100 КМ желимо да покажемо да штедња не захтијева велике износе, већ одлуку да се почне на вријеме, јер њена права вриједност није само у новцу који чувамо, већ и у навици да планирамо унапријед “, изјавио је Стефан Пајић, руководилац Сегмента за маркетинг и корпоративне комуникације Нове банке.

Кампањом „Најљепши почеци заслужују подршку“ Нова банка повезује један од најважнијих датума у животу породице са идејом штедње као дугорочне навике. Првих 100 КМ на рачуну дјетета представља почетак штедње која се временом може увећавати и постати подршка будућим потребама, жељама и плановима током одрастања.

Родитељи ће право на поклон остварити тако што ће копију родног листа дјетета и увјерење о пребивалишту дјетета донијети у пословницу Нове банке, најкасније у року од мјесец дана од дана рођења. Поред тога, потребно је да донесу копију важеће потврде о пребивалишту родитеља или режијски рачун који није старији од три мјесеца те копију личне карте родитеља, уз оригинал на увид. Након испуњења ових услова, 100 КМ биће уплаћено на штедни рачун отворен на име дјетета.

Нова банка у понуди има дјечију орочену штедњу, која омогућава отварање рачуна на име малољетног дјетета и вишекратне уплате током уговореног периода, у складу с могућностима породице. Период орочења може трајати од шест до 120 мјесеци. Средства се не могу исплаћивати током орочења, а камата се обрачунава мјесечно и исплаћује по истеку уговореног периода. Корисник може остварити и бонус на камату уколико испоштује уговорени период орочења.

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