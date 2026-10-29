Троје повријеђених: Почасни конзул Бангладеша изазвао удес у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се догодила у четвртак, 29. октобра, нешто послије поноћи у сарајевској улици Алипашина, повријеђене су три особе након што је Ланд Ровер ударио у заустављено возило за одвоз отпада КЈКП "Рад".
Ова информација потврђена је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево за портал "Радиосарајево.ба"
Према информацијама из полиције, несрећа се догодила око 00:05 сати, када је путничким возилом Ланд Ровер, које је у власништву Почасног конзулата Народне Републике Бангладеш, управљао О. М. (1980), особа с дипломатским имунитетом.
БиХ
Кажњена Јелена Тривић и њена странка
Том приликом Ланд Ровер је ударио у специјално возило за одвоз отпада које је било заустављено на коловозу.
У несрећи су лакше повријеђени возач возила КЈКП "Рад" М. Т. (1996) и радник Ш. К. (1986), који је у том тренутку радио на пражњењу контејнера за отпад.
Лакше тјелесне повреде задобио је и Е. М. (1951), који се налазио као путник у Ланд Роверу.
Повреде су свим учесницима констатоване на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС), након чега су упућени на кућно лијечење.
Србија
Саичић након ултиматума из Брисела: Не планирамо увођење санкција Русији
Полицијским алкотестирањем утврђено је присуство алкохола у организму возача Ланд Ровера, О. М, који има статус особе с дипломатским имунитетом.
О догађају је обавијештен судија за прекршаје Опћинског суда у Сарајеву, који је наложио да се против возача поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка.
Према незваничним информацијама, ријеч је о Омару Мусабеговићу (1980), који је Почасни конзул Бангладеша.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
25
13
21
13
18
13
13
13
09
Тренутно на програму