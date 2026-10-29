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Троје повријеђених: Почасни конзул Бангладеша изазвао удес у БиХ

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29.10.2026 11:35

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Несрећа у Сарајеву
Фото: Screenshot

У саобраћајној несрећи која се догодила у четвртак, 29. октобра, нешто послије поноћи у сарајевској улици Алипашина, повријеђене су три особе након што је Ланд Ровер ударио у заустављено возило за одвоз отпада КЈКП "Рад".

Ова информација потврђена је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево за портал "Радиосарајево.ба"

Према информацијама из полиције, несрећа се догодила око 00:05 сати, када је путничким возилом Ланд Ровер, које је у власништву Почасног конзулата Народне Републике Бангладеш, управљао О. М. (1980), особа с дипломатским имунитетом.

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Том приликом Ланд Ровер је ударио у специјално возило за одвоз отпада које је било заустављено на коловозу.

У несрећи су лакше повријеђени возач возила КЈКП "Рад" М. Т. (1996) и радник Ш. К. (1986), који је у том тренутку радио на пражњењу контејнера за отпад.

Лакше тјелесне повреде задобио је и Е. М. (1951), који се налазио као путник у Ланд Роверу.

Повреде су свим учесницима констатоване на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС), након чега су упућени на кућно лијечење.

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Полицијским алкотестирањем утврђено је присуство алкохола у организму возача Ланд Ровера, О. М, који има статус особе с дипломатским имунитетом.

О догађају је обавијештен судија за прекршаје Опћинског суда у Сарајеву, који је наложио да се против возача поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка.

Према незваничним информацијама, ријеч је о Омару Мусабеговићу (1980), који је Почасни конзул Бангладеша.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

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