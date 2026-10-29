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Акција ”Стинг”: Ухапшене три особе, међу осумњиченима сарадник Дарка Елеза

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29.10.2026 12:28

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Акција Стинг, дуван за наргиле
Фото: ПУ Источно Сарајево

Полицијски службеници ПУ Источно Сарајеву у акцији ”Стинг” ухапсили су Ф.Д. из Источног Новог Сарајева, Г.С. из Источне Илице и Р.П. из Трнова због сумње да су се бавили неовлаштеним прометом дроге.

Како сазнаје АТВ међу ухапшенима је Раденко Поповић, који према оперативним подацима полиције важи за сарадника Дарка Елеза.

Акција ”Стинг” спроведена је у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

Одузето 446 килограма дувана за наргиле

”Током акције извршени су претреси на шест локација на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе и Трнова. Том приликом је пронађено и одузето више таблета које се налазе на листи опојних дрога, пушка, двије ваге са остацима бијелог праха, 14 паковања дувана, 446 килограма наргила дувана који ће бити предмет вјештачења, као и више мобилних телефона и сим картица”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.

Акција Стинг
Акција Стинг
ПУ Источно Сарајево

У полицији наводе да је акција усмјерена против групе лица која су повезана ради извршења кривичних дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Био у друштву са Давором Дабићем

Ухапшени Раденко Поповић и раније је пролазио кроз полицијске евиденције. На оку полиције се нашао у августу ове године будући да је био у друштву са Давором Дабићем непосредно прије него што је на њега пуцано у Источном Новом Сарајеву. Дабић је у нападу тешко рањен, а због сумње да је покушао да га убије у Србији је ухапшен Бојан Драгић (24) из Бијељине.

Бојан Драгић

Хроника

Потврђено за АТВ: Познат идентитет осумњиченог за покушај убиства Давора Дабића!

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Тагови :

Акција Стинг

хапшење

ПУ Источно Сарајево

трговина дрогом

наргила

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