Пресуда за трговину људима: Недину Авдићу година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Тузли изрекао је неправоснажну првостепену пресуду Недиму Авдићу из Живиница од годину дана затвора због продуженог кривичног дјела трговине људима.
Авдић је проглашен кривим што је од средине 2024. до јула 2025. године користио сексуалне услуге двије малољетне дјевојчице и за то им плаћао, иако је био свјестан да су жртве трговине људима и да нису навршиле 18 година.
Пресуда је донесена након одржаног рочишта за разматрање споразума о признању кривње и рочишта за изрицање кривичноправне санкције.
Након изрицања пресуде, Суд је донио рјешење којим је Авдићу укинут притвор, након чега је пуштен на слободу.
Споразум о признању кривње с Кантоналним тужилаштвом Тузланског кантона оптужени и његов бранилац закључили су 22. октобра 2026. године.
Ријеч је о кривичном предмету против укупно 12 оптужених, међу којима је седам полицијских службеника Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
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Поступак се односи на кривично дјело трговине људима, у вези с искориштавањем двије малољетне дјевојчице у сврху проституције.
Кривични поступак против осталих оптужених се наставља.
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