Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

Аутор:АТВ редакција
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Носилац листе "Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио је данас, 29. октобра, да ће у наредна три дана бити одржана сједница Извршног одбора, Предсједништва, Главног одбора и Посланичког клуба Српске напредне странке (СНС), а да ће у наредних мјесец дана бити одржана и Скупштина странке, када ће се изабрати ново руководство.
"Сматрамо да је потребно много тога да освјежимо и биће идеја да у Главни одбор уђе двије трећине нових људи, да у Предсједништво уђе више од пола нових људи, да покушамо да сагледамо како да себе мијењамо, како да будемо припремљени за тешко вријеме које долази, да имамо борце, да имамо људе који неће да одступе од идеје под првим таласом и под првим вјетром који је ударио, али и људе који знају и који ће у будућности да показују бригу према људима. То су наше унутрашње реформе, ми од њих не бјежимо, ми смо схватили и своје грешке", рекао је Вучић на конференцији за медије у сједишту СНС-а у Београду, преноси "Танјуг".
Република Српска
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Према његовим ријечима, једна је ствар то што је новац долазио са стране за рушење власти у Србији, али да нема никакве сумње да је било грешака и у редовима СНС.
"То су ствари које ми морамо прво да признамо народу и затим на најконкретнији могући начин да исправимо. У томе нам помаже невелики број прелетача, оних који по сваку цијену желе да брину само о себи, а никада никакву идеју нису имали. Да будем сасвим отворен, кад изгубиш лажног пријатеља или лажног саборца, тад ниси изгубио, тад си много добио. Тако да сам ја срећан због тога. Далеко им лијепа кућа", рекао је Вучић.
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