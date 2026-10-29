Logo

Трудница покуцала на врата и затражила чашу воде: Услиједио шок

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 14:03

Коментари:

0
Мирни портрет труднице на отвореном која њежно грли свој стомак, симболизујући љубав и ишчекивање.
Фото: pexels/David Escala de Almeida

Осјечко-барањска полиција извијестила је у четвртак о новом случају преваре у којем је жена (76) у Змајевцу остала без 9.500 евра.

У главној улози био је још један лажни доктор, који је 76-годишњакињу преварио тако што је лагао да њезина кћи треба на лијечење.

Не слутећи о чему је ријеч, жена је повјеровала и новац му предала на својој адреси.

Лажни полицајци и труднице

Полиција трага за починиоцем, а истовремено упозорава на неколико сценарија на које људи морају обратити пажњу. Грађане се тако савјетује да у дом не пуштају непознате особе. Полиција притом указује на случај лажних полицајаца те наглашава како прави полицајци никада неће доћи на врата и тражити новац.

"Дошао ми је на врата и представио се као полицајац. Показао је значку. Рекао је да провјерава новчанице због сумње у кривотворење. Повјеровала сам му и предала сав новац. Остала сам без свега", стоји у једној исповијести коју је полиција објавила на својим страницама.

Полупразна корпа на перформансу Станивуковића

Економија

Купили сте овај производ? Одмах га баците - изазива оштећење ока

Не треба насједати ни на љубазност непознатих особа на вратима. Полиција је истакнула случај младе труднице која је покрала мушкарца: "Покуцала ми је млада трудна жена и затражила чашу воде. Када сам јој отишао по чашу воде, украла ми је сву моју животну уштеђевину".

'Како ћу рећи својима?'

Исто тако, полиција опомиње грађане да никад ништа не потписују без савјета с особама од повјерења. Као примјер наводи се случај у којем је мушкарац склопио прескупи уговор којег није могао прекинути. "Склопио сам уговор с телеоператером, који ми је прескуп, а не могу прекинути уговор", пише на страницама полиције.

Важно је напоменути и да не треба дијелити особне и банковне податке путем интернета и телефона. "Дала сам све своје личне и банковне податке непознатој особи. Убрзо сам схватила да сам остала без новца. Како ћу рећи својима?'", наводи се у саопштењу полиције.

Грађанима се препоручује да посјете Интернет страницу webheroj.hr, која је дио пројекта Министарства унутрашњих послова (МУП) и на којој се налазе детаљне информације о врстама превара и како их препознати. Нуде се и конкретни савјети како се заштитити и побољшати своју рачуналну сигурност, пише Нет.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трудница

превара

Хрватска

Коментари (0)

Више из рубрике

Бјежао полицији улицама, а онда се полио бензином

Регион

Бјежао полицији улицама, а онда се полио бензином

7 ч

0
Од нових камера неће вас спасити ни успоравање: Словенци увели казне од 1.200 евра

Регион

Од нових камера неће вас спасити ни успоравање: Словенци увели казне од 1.200 евра

7 ч

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

Регион

Зараза се шири комшилуком: Забиљежен први смртни случај

7 ч

0
Крај за омиљени напитак младих: Хрватска уводи строгу забрану за дјецу

Регион

Крај за омиљени напитак младих: Хрватска уводи строгу забрану за дјецу

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима