Трудница покуцала на врата и затражила чашу воде: Услиједио шок

Аутор:АТВ редакција
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Осјечко-барањска полиција извијестила је у четвртак о новом случају преваре у којем је жена (76) у Змајевцу остала без 9.500 евра.
У главној улози био је још један лажни доктор, који је 76-годишњакињу преварио тако што је лагао да њезина кћи треба на лијечење.
Не слутећи о чему је ријеч, жена је повјеровала и новац му предала на својој адреси.
Полиција трага за починиоцем, а истовремено упозорава на неколико сценарија на које људи морају обратити пажњу. Грађане се тако савјетује да у дом не пуштају непознате особе. Полиција притом указује на случај лажних полицајаца те наглашава како прави полицајци никада неће доћи на врата и тражити новац.
"Дошао ми је на врата и представио се као полицајац. Показао је значку. Рекао је да провјерава новчанице због сумње у кривотворење. Повјеровала сам му и предала сав новац. Остала сам без свега", стоји у једној исповијести коју је полиција објавила на својим страницама.
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Не треба насједати ни на љубазност непознатих особа на вратима. Полиција је истакнула случај младе труднице која је покрала мушкарца: "Покуцала ми је млада трудна жена и затражила чашу воде. Када сам јој отишао по чашу воде, украла ми је сву моју животну уштеђевину".
Исто тако, полиција опомиње грађане да никад ништа не потписују без савјета с особама од повјерења. Као примјер наводи се случај у којем је мушкарац склопио прескупи уговор којег није могао прекинути. "Склопио сам уговор с телеоператером, који ми је прескуп, а не могу прекинути уговор", пише на страницама полиције.
Важно је напоменути и да не треба дијелити особне и банковне податке путем интернета и телефона. "Дала сам све своје личне и банковне податке непознатој особи. Убрзо сам схватила да сам остала без новца. Како ћу рећи својима?'", наводи се у саопштењу полиције.
Грађанима се препоручује да посјете Интернет страницу webheroj.hr, која је дио пројекта Министарства унутрашњих послова (МУП) и на којој се налазе детаљне информације о врстама превара и како их препознати. Нуде се и конкретни савјети како се заштитити и побољшати своју рачуналну сигурност, пише Нет.хр.
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