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Зараза се шири комшилуком: Забиљежен први смртни случај

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29.10.2026 09:14

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Фото: pexels/Tessy Agbonome

У Хрватској је ове године потврђено 25 случајева заразе вирусом Западног Нила, уз један смртни исход, а са захлађењем се очекује завршетак сезоне преноса вируса, извијестио је Хрватски завод за јавно здравство (ХЗЈЗ).

Смртни исход забиљежен је код особе старије животне доби која је боловала од више хроничних болести, наводе из ХЗЈЗ-а у одговору на упит Хине.

Од укупно 25 потврђених случајева, 19 особа развило је симптоме болести, међу којима двије грозницу Западног Нила, а 17 тежи, неуроинвазивни облик болести. Он захвата централни нервни систем и може узроковати менингитис, енцефалитис и друге озбиљне неуролошке компликације.

Из ХЗЈЗ-а објашњавају да се, осим особа са симптомима болести, у укупан број пријава укључују и заражене особе без симптома откривене рутинским тестирањем добровољних давалаца крви и органа.

Највише случајева забиљежено је на подручју Загреба и околине, њих 15, од чега осам у Граду Загребу и седам у Загребачкој жупанији. У Крапинско-загорској жупанији потврђено је пет случајева, у Осјечко-барањској два, а по један у Копривничко-крижевачкој, Бјеловарско-билогорској и Вуковарско-сремској жупанији.

Више заражених него лани, али мање него рекордне 2018.

Овогодишња сезона заразе вирусом Западног Нила у Хрватској интензивнија је него прошлогодишња, када је забиљежено шест случајева, али је упоредива с 2024. годином, када су потврђена 23 случаја. Највише заражених у Хрватској забиљежено је 2018. године, када су потврђена 63 случаја.

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Из ХЗЈЗ-а истичу да је овогодишња епидемиолошка ситуација у Европској унији описана као досад најинтензивнија сезона заразе вирусом Западног Нила, с највећим бројем забиљежених случајева на европском нивоу. Вирус је откривен и у новим, сјевернијим подручјима Европе.

Упозоравају да се број инфекција знатно разликује из године у годину те да је тешко предвидјети ширење вируса. Зато наглашавају важност раног откривања случајева, сузбијања комараца и личне заштите од њихових убода.

У Хрватској се већина инфекција вирусом Западног Нила биљежи од средине јула до краја октобра, а завршетак сезоне преноса зависи од временских услова и активности комараца, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

Хрватска

здравље

вирус

заражени

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