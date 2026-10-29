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Изабран предсједник Суда БиХ

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29.10.2026 10:01

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Изабран предсједник Суда БиХ
Фото: ATV

Минка Крехо именована је за предсједника Суда БиХ, одлучио је Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС) БиХ.

Минка Крехо је у протекле три године обављала функцију вршиоца дужности предсједника Суда БиХ, након што је Ранко Дебевец након хапшења удаљен са те функције.

Била је и једини кандидат за предсједника Суда БиХ.

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Излажући програм рада ВСТС-у, Крехова је рекла да је циљ повећати ефикасност у предметима организованог криминала и корупције, те указала на проблем непостојања агенције за управљање одузетом имовином.

"Постоји и проблем система контроле привремено и трајно одузетих предмета", нагласила је Крехова.

Као проблем са којим се Суд БиХ сусреће навела је одлазак судија у пензију. "Ове године отишло је четворо, а идуће године осам судија одлази у пензију, због чега је неопходно распоредити њихове предмете у раду", навела је Крехова.

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Минка Крехо је 1991. године именована за судију за прекршаје у Општинском суду за прекршаје општине Центар Сарајево, гдје је радила до 1995. године.

Са мјеста судије Кантоналног суда Сарајево именована је 18. јануара 2007. године за судију Суда БиХ.

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Тагови :

Суд БиХ

Минка Крехо

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