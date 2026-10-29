Данас живот постаје бољи за ове знакове Зодијака: Молитве су им услишене

Аутор:АТВ редакција
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Живот постаје бољи за три хороскопска знака у четвртак, 29. октобра. Како се крај године приближава, расте и жеља да се ствари коначно доведу у ред.
Иако је тек октобар, та атмосфера се већ осјећа. Тренутна констелација у четвртак помаже овим знаковима да повјерују у себе, довољно да схвате како сами могу да створе бољи живот и будућност. Вријеме је да сагледате шта сте до сада постигли. Данас је лакше направити корекције које су вам потребне. Можете ви то!
Јесен је у пуном јеку, а с њом стиже и осјећај да се нешто ближи крају. Ријеч је о завршетку ове веома радикалне године. Остало је још само неколико мјесеци, па може изгледати као да вријеме истиче.
Наравно, с доласком јануара се суштински ништа не мијења. Ипак, ви желите да унаприједите свој живот, и то прије почетка нове године. А то значи да је вријеме за акцију.
Када се планете у четвртак наместе, прилике ће бити свуда око вас. На вама је само да их прихватите и повјерујете да могу постати ваша стварност. Можете учинити свој живот бољим, управо овдје и сада. Лако као од шале!
У четвртак ћете бити одлучни да промијените нешто код себе. Ово је веома лична ствар и не тиче се никога другог. Добро познајете себе и схватили сте да морате да направите искорак, иначе ћете заостати.
Заправо, све се своди на побољшање вашег живота. Сада, када смо већ дубоко зашли у годину, знате шта функционише, а шта сигурно не. Било би бесмислено наставити са нечим што вас само вуче на дно. Можда је вријеме да се ослободите неких лоших навика и ограничења у својим увјерењима.
Ваш циљ за 29. октобар је значајно, радикално побољшање. Једноставно нећете пристати ни на шта мање. Наравно, то са собом носи и одређену дозу притиска, али то је сасвим у реду. Потребни су вам мотивација и инспирација. Све то води ка вашем неизбјежном успјеху. Можете ви то!
Ваша највећа препрека сте ви сами, Водолијо. Суочавате се са сопственим ријечима, понављате исте ствари изнова и изнова, а заправо ништа не предузимате поводом тога. Другим ријечима, одлажете обавезе, а ако желите бољи живот, с тим мора да се прекине.
Лакше је рећи него учинити. Али први корак је да препознате проблем. У четвртак ћете под утицајем тренутне констелације ухватити себе на дјелу. Можда ће вас потрести сазнање да то радите већ толико дуго да једва и примјећујете када се дешава. Али сада знате, а то ће вас покренути и дати вам нови подстицај.
Двадесет деветог октобра коначно ћете своје ријечи схватити озбиљно и уложити озбиљан, одлучан напор да спроведете промјене које су вам преко потребне. Ово је велики корак, али веома дјелотворан. На путу сте ка много бољем животу.
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