Logo

Данас живот постаје бољи за ове знакове Зодијака: Молитве су им услишене

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 10:32

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Paoko

Живот постаје бољи за три хороскопска знака у четвртак, 29. октобра. Како се крај године приближава, расте и жеља да се ствари коначно доведу у ред.

Иако је тек октобар, та атмосфера се већ осјећа. Тренутна констелација у четвртак помаже овим знаковима да повјерују у себе, довољно да схвате како сами могу да створе бољи живот и будућност. Вријеме је да сагледате шта сте до сада постигли. Данас је лакше направити корекције које су вам потребне. Можете ви то!

Рак

Јесен је у пуном јеку, а с њом стиже и осјећај да се нешто ближи крају. Ријеч је о завршетку ове веома радикалне године. Остало је још само неколико мјесеци, па може изгледати као да вријеме истиче.

Наравно, с доласком јануара се суштински ништа не мијења. Ипак, ви желите да унаприједите свој живот, и то прије почетка нове године. А то значи да је вријеме за акцију.

Када се планете у четвртак наместе, прилике ће бити свуда око вас. На вама је само да их прихватите и повјерујете да могу постати ваша стварност. Можете учинити свој живот бољим, управо овдје и сада. Лако као од шале!

Шкорпија

У четвртак ћете бити одлучни да промијените нешто код себе. Ово је веома лична ствар и не тиче се никога другог. Добро познајете себе и схватили сте да морате да направите искорак, иначе ћете заостати.

Заправо, све се своди на побољшање вашег живота. Сада, када смо већ дубоко зашли у годину, знате шта функционише, а шта сигурно не. Било би бесмислено наставити са нечим што вас само вуче на дно. Можда је вријеме да се ослободите неких лоших навика и ограничења у својим увјерењима.

Ваш циљ за 29. октобар је значајно, радикално побољшање. Једноставно нећете пристати ни на шта мање. Наравно, то са собом носи и одређену дозу притиска, али то је сасвим у реду. Потребни су вам мотивација и инспирација. Све то води ка вашем неизбјежном успјеху. Можете ви то!

Водолија

Ваша највећа препрека сте ви сами, Водолијо. Суочавате се са сопственим ријечима, понављате исте ствари изнова и изнова, а заправо ништа не предузимате поводом тога. Другим ријечима, одлажете обавезе, а ако желите бољи живот, с тим мора да се прекине.

Лакше је рећи него учинити. Али први корак је да препознате проблем. У четвртак ћете под утицајем тренутне констелације ухватити себе на дјелу. Можда ће вас потрести сазнање да то радите већ толико дуго да једва и примјећујете када се дешава. Али сада знате, а то ће вас покренути и дати вам нови подстицај.

Двадесет деветог октобра коначно ћете своје ријечи схватити озбиљно и уложити озбиљан, одлучан напор да спроведете промјене које су вам преко потребне. Ово је велики корак, али веома дјелотворан. На путу сте ка много бољем животу.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Хороскоп 2026

астрологија

Коментари (0)

Прочитајте више

Ухапшени у акцији ”Терминал” спроведени у ОЈТ

Хроника

Ухапшеним полицајцима из Градишке одређен притвор

2 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

3 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Чат-ГПТ добија нову функцију: Да ли ће ваше поруке бити заштићене?

3 ч

0
Новац

Хроника

Писао себи радне сате кад није био на послу и наплатио

3 ч

2

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 29. октобар: Ево шта вас очекује данас

6 ч

0
Мијењао прозор на кући из 1921. године, па открио право богатство

Занимљивости

Мијењао прозор на кући из 1921. године, па открио право богатство

23 ч

0
Ретроградни Меркур доноси срећу за ова 4 знака: Стижу бољи дани

Занимљивости

Ретроградни Меркур доноси срећу за ова 4 знака: Стижу бољи дани

1 д

0
Снијег пао на Свету Петку: Шта то значи

Занимљивости

Снијег пао на Свету Петку: Шта то значи

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

13

18

Више бањалучких улица тренутно без гријања

13

13

Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

13

09

Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

12

58

Требиње за 50 одсто повећава таксе за кладионице

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима