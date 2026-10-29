Logo

Чат-ГПТ добија нову функцију: Да ли ће ваше поруке бити заштићене?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 10:16

Коментари:

0
Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

Чат-ГПТ уводи опцију "Locked chats", која омогућава закључавање приватних разговора ПИН кодом или биометријском заштитом, како би их сачувао од радозналих погледа.

Када корисник активира ову опцију, изабрана преписка премјешта се у посебан одјељак под називом "Locked chats". Тамо јој се приступа уносом ПИН кода, а на подржаним телефонима и путем Фаце ИД-ја, Тоуцх ИД-ја или друге доступне методе потврде идентитета.

Закључани разговори више се не приказују у уобичајеној историји ћаскања, међу закаченим препискама нити у стандардној претрази. На тај начин корисници могу лакше да сачувају приватност када некоме позајме уређај или дијеле екран.

Ипак, важно је разумјети да ова функција представља додатну препреку за приступ разговорима, а не потпуно шифровано складиште. Закључавање не уводи енд-то-енд енкрипцију и не мијења аутоматски правила о чувању података, нити подешавања која одређују да ли разговори могу да се користе за унапређење модела.

Заборављен ПИН доводи до трајног губитка разговора

Посебну пажњу треба обратити на поступак опоравка приступа. Ако корисник заборави свој ПИН и одлучи да га ресетује, сви закључани разговори биће трајно обрисани, заједно са датотекама и другим садржајем који је заштићен искључиво претходним ПИН-ом.

Новац

Хроника

Писао себи радне сате кад није био на послу и наплатио

Према информацијама компаније ОпенАИ, овај поступак не може да се поништи, а корисничка подршка не може да врати обрисане разговоре. Због тога је важно да корисници буду сигурни да памте свој ПИН прије него што активирају ову опцију.

Када ће нова могућност бити доступна?

Функција се уводи постепено, па поједини корисници можда још не виде опцију за закључавање разговора у менију са додатним могућностима. Према званичном упутству, доступна је корисницима бесплатног пакета, као и претплатницима пакета Го, Плус и Про, али и пословним и образовним налозима.

Закључана ћаскања подржавају гласовни режим на вебу и мобилним уређајима на којима је та могућност доступна. Међутим, разговори у оквиру Цодеx-а не могу се закључати овом функцијом.

Нова опција првенствено је намијењена корисницима који желе да одређене преписке склоне од погледа других, али не желе да их обришу. Ипак, прије него што је активирају, требало би да се упознају са њеним ограничењима и правилима за ресетовање ПИН-а, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

чет џи-пи-ти

промјене

наука

технологија

Коментари (0)

Прочитајте више

Новац

Хроника

Писао себи радне сате кад није био на послу и наплатио

3 ч

2
Полиција РС грб

Бања Лука

Полиција и данас широм Бањалуке

3 ч

1
Изабран предсједник Суда БиХ

БиХ

Изабран предсједник Суда БиХ

3 ч

0
Бјежао полицији улицама, а онда се полио бензином

Регион

Бјежао полицији улицама, а онда се полио бензином

3 ч

0

Више из рубрике

Инстаграм постаје нови Јутјуб: Стиже велика промјена за друштвене мреже

Наука и технологија

Инстаграм постаје нови Јутјуб: Стиже велика промјена за друштвене мреже

1 д

0
Телефон

Наука и технологија

Ученик из Градишке са другом развио апликацију важну за ученике

1 д

0
Илустрација робота и мозга

Наука и технологија

Трамп: Забранићемо израз "вјештачка интелигенција"

1 д

1
Свемир, космос, васиона или универзум је бесконачно пространство које нас окружује

Наука и технологија

„Ово је назнака оног што ће се догодити са Сунцем“: Откривена прва мртва звијезда са двоструким диском

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

13

18

Више бањалучких улица тренутно без гријања

13

13

Вучић најавио промјене у СНС-у: Схватили смо своје грешке

13

09

Зима стиже раније него што се очекивало? Спремите се за снијег

12

58

Требиње за 50 одсто повећава таксе за кладионице

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима