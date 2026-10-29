Чат-ГПТ добија нову функцију: Да ли ће ваше поруке бити заштићене?

Аутор:АТВ редакција
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Чат-ГПТ уводи опцију "Locked chats", која омогућава закључавање приватних разговора ПИН кодом или биометријском заштитом, како би их сачувао од радозналих погледа.
Када корисник активира ову опцију, изабрана преписка премјешта се у посебан одјељак под називом "Locked chats". Тамо јој се приступа уносом ПИН кода, а на подржаним телефонима и путем Фаце ИД-ја, Тоуцх ИД-ја или друге доступне методе потврде идентитета.
Закључани разговори више се не приказују у уобичајеној историји ћаскања, међу закаченим препискама нити у стандардној претрази. На тај начин корисници могу лакше да сачувају приватност када некоме позајме уређај или дијеле екран.
Ипак, важно је разумјети да ова функција представља додатну препреку за приступ разговорима, а не потпуно шифровано складиште. Закључавање не уводи енд-то-енд енкрипцију и не мијења аутоматски правила о чувању података, нити подешавања која одређују да ли разговори могу да се користе за унапређење модела.
Посебну пажњу треба обратити на поступак опоравка приступа. Ако корисник заборави свој ПИН и одлучи да га ресетује, сви закључани разговори биће трајно обрисани, заједно са датотекама и другим садржајем који је заштићен искључиво претходним ПИН-ом.
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Према информацијама компаније ОпенАИ, овај поступак не може да се поништи, а корисничка подршка не може да врати обрисане разговоре. Због тога је важно да корисници буду сигурни да памте свој ПИН прије него што активирају ову опцију.
Функција се уводи постепено, па поједини корисници можда још не виде опцију за закључавање разговора у менију са додатним могућностима. Према званичном упутству, доступна је корисницима бесплатног пакета, као и претплатницима пакета Го, Плус и Про, али и пословним и образовним налозима.
Закључана ћаскања подржавају гласовни режим на вебу и мобилним уређајима на којима је та могућност доступна. Међутим, разговори у оквиру Цодеx-а не могу се закључати овом функцијом.
Нова опција првенствено је намијењена корисницима који желе да одређене преписке склоне од погледа других, али не желе да их обришу. Ипак, прије него што је активирају, требало би да се упознају са њеним ограничењима и правилима за ресетовање ПИН-а, преноси Информер.
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