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Бјежао полицији улицама, а онда се полио бензином

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29.10.2026 10:00

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Бјежао полицији улицама, а онда се полио бензином
Фото: Envato/travelarium

Возач који је бјежао од полиције изазвао је у сриједу навече потјеру у Буковљу покрај Славонског Брода, а након што је избјегао заустављање, према првим информацијама, полио се бензином и запријетио самозапаљењем.

Потјера је почела нешто прије 21:30, а возач је улицама Драгутина Раковца и Фировим крајем више пута успијевао измакнути полицијским возилима, возећи се у круг, пише Плус портал.

Становници су у невјерици проматрали догађаје, а према тврдњама очевидаца, чули су се и пуцњеви, наводно упозоравајући хици које је испалила полиција.

На интервенцију је изашла и Јавна ватрогасна јединица Града Славонског Брода.

Полицијска управа бродско-посавска извијестила је у 22:47 сати како њезини службеници подузимају мјере ради заштите живота и сигурности особе.

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Полицијски службеници Полицијске управе бродско-посавске подузимају мјере ради отклањања опасности за живот и сигурност особе, при чему је успостављена комуникација с особом с циљем одвраћања од поступака којима би могла угрозити властити живот и здравље, навели су из полиције.

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Тагови :

Полиција

бензин

Полицијска потјера

Славонски Брод

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