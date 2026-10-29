Бјежао полицији улицама, а онда се полио бензином

Аутор:АТВ редакција
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Возач који је бјежао од полиције изазвао је у сриједу навече потјеру у Буковљу покрај Славонског Брода, а након што је избјегао заустављање, према првим информацијама, полио се бензином и запријетио самозапаљењем.
Потјера је почела нешто прије 21:30, а возач је улицама Драгутина Раковца и Фировим крајем више пута успијевао измакнути полицијским возилима, возећи се у круг, пише Плус портал.
Становници су у невјерици проматрали догађаје, а према тврдњама очевидаца, чули су се и пуцњеви, наводно упозоравајући хици које је испалила полиција.
На интервенцију је изашла и Јавна ватрогасна јединица Града Славонског Брода.
Полицијска управа бродско-посавска извијестила је у 22:47 сати како њезини службеници подузимају мјере ради заштите живота и сигурности особе.
Србија
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Полицијски службеници Полицијске управе бродско-посавске подузимају мјере ради отклањања опасности за живот и сигурност особе, при чему је успостављена комуникација с особом с циљем одвраћања од поступака којима би могла угрозити властити живот и здравље, навели су из полиције.
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