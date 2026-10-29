Аустрија затражила да им се достави хрватски модел боравка возача из БиХ у ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Влада Аустрије затражила је од БиХ да им достави модел по којем је Хрватска ријешила питање боравка професионалних возача из БиХ у ЕУ, изјавио је потпредсједник Спољнотрговинске коморе БиХ Вјекослав Вуковић.
Он је рекао да се аустријска Влада позивала на правила ЕУ по овом питању, као и да не желе одступати од тога, саопштено је из Спољнотрговинске коморе.
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"Након што смо на састанку изнијели аргументе који се односе на привредне сегменте, те транспарентност броја и лиценци наших возача, на основу које аустријске власти могу контролисати њихов улазак и излазак, затражено је да им доставимо хрватски модел", рекао је Вуковић.
Вуковић и директор Сектора за транспорт и комуникације Коморе Зијад Синановић размијенили су са представницима Привредне коморе Аустрије информације и мишљења о питању ограниченог боравка професионалних возача из БиХ на територији ЕУ, њиховој улози и значају за очување робне размјене и функционисању ланаца испоруке робе и репроматеријала, као и рјешењима која су неопходна и брзо остварива, преноси "Срна".
Представници Коморе истакли су да је неопходно дјеловати у неколико праваца, те обезбиједити прелазна рјешења, било кроз успостављање модела обрачуна боравка на ЕУ територији у часовима, било кроз примјену рјешења које је већ примијенила Хрватска (Д виза за возаче у трајању до 365 дана).
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Они се нагласили да је потребно донијети било које друго прелазно рјешење које ће омогућити неометану робну размјену БиХ и Аустрије, до трајног рјешавања овог питања на нивоу ЕУ, у чему су затражили и подршку Привредне коморе Аустрије.
Представници аустријске коморе Барбара Шенах и Лиза Риласкиати показале су заинтересованост и за модел бројања часова боравка возача из БиХ на ЕУ територији.
Комора ће наставити проводити континуиране активности усмјерене на проналажење одрживог рјешења за професионалне возаче који обављају међународни превоз робе на ЕУ територији, наглашено је у саопштењу.
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