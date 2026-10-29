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"Европа сама сијече грану на којој сједи"

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29.10.2026 09:46

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"Европа сама сијече грану на којој сједи"
Фото: Pexel/Anthony Beck

Европа сама сијече грану на којој сједи одричући се јефтиног руског гаса, изјавио је портпарол предсjедника Русије Дмитриј Песков за "Известија".

Како је истакао, европска привреда стагнира, док су њена конкурентност и просперитет у великој мери били обезбеђени испорукама руских енергената, преноси rt.rs.

"Њемачки грађани, рецимо, нису баш навикли да излазе из зоне комфора, а сада су приморани да то чине", напоменуо је Песков.

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Он је нагласио да се одрицање Европске уније од руског гаса не може назвати далековидом одлуком, додавши да ријеч "никада" не би требало да постоји у међудржавним односима.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Европа

Русија

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