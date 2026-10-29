Вук напао дијете у парку, огласила се полиција

Аутор:АТВ редакција
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Озбиљан инцидент догодио се у сриједу ујутру у популарном парку дивљих животиња Јоханисмуле у њемачкој савезној покрајини Бранденбург, гдје је, према првим информацијама, вук напао и повриједио дијете.
Напад се наводно догодио у парку који се налази у мјесту Барут, а на лице мјеста упућен је велики број припадника хитних служби. Према извјештајима са терена, из Берлина је затражен и хеликоптер хитне помоћи.
Портпаролка Западне полицијске дирекције потврдила је за њемачки лист Билд да је полиција добила пријаву о нападу животиње.
Јутрос у 9.30 добили смо информацију да је дијете на подручју Барута наводно напала и повриједила једна или више животиња. Хеликоптер хитне помоћи слетио је на лице мјеста. Истражитељи су тамо, изјавила је портпаролка.
Према извјештају репортера са терена, дијете је превезено у центар за трауматологију у Марцану. Наводи се да су повреде тешке и да је дијете задобило повреде главе.
Парк, у којем живе сиви и поларни вукови, објавио је на својој интернет страници да у сриједу неће бити отворен за посјетиоце.
Један од запослених потврдио је телефоном за Билд да је обавијештен о затварању парка, али није желио да коментарише разлоге.
Околности инцидента за сада нису разјашњене, а полицијски истражитељи налазе се на лицу мјеста, преноси Телеграф.рс.
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