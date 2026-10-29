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Вук напао дијете у парку, огласила се полиција

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29.10.2026 07:31

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Профил сивог вука у крупном плану. Вук гледа преко рамена са интензивним жутим очима, на мутној браон позадини.
Фото: Pexels/Leon Aschemann

Озбиљан инцидент догодио се у сриједу ујутру у популарном парку дивљих животиња Јоханисмуле у њемачкој савезној покрајини Бранденбург, гдје је, према првим информацијама, вук напао и повриједио дијете.

Напад се наводно догодио у парку који се налази у мјесту Барут, а на лице мјеста упућен је велики број припадника хитних служби. Према извјештајима са терена, из Берлина је затражен и хеликоптер хитне помоћи.

Портпаролка Западне полицијске дирекције потврдила је за њемачки лист Билд да је полиција добила пријаву о нападу животиње.

Јутрос у 9.30 добили смо информацију да је дијете на подручју Барута наводно напала и повриједила једна или више животиња. Хеликоптер хитне помоћи слетио је на лице мјеста. Истражитељи су тамо, изјавила је портпаролка.

Према извјештају репортера са терена, дијете је превезено у центар за трауматологију у Марцану. Наводи се да су повреде тешке и да је дијете задобило повреде главе.

Парк, у којем живе сиви и поларни вукови, објавио је на својој интернет страници да у сриједу неће бити отворен за посјетиоце.

Један од запослених потврдио је телефоном за Билд да је обавијештен о затварању парка, али није желио да коментарише разлоге.

Околности инцидента за сада нису разјашњене, а полицијски истражитељи налазе се на лицу мјеста, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вукови

напад вукова

Њемачка

Напад

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