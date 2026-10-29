Руски научници развили "живи" пејсмејкер

Аутор:АТВ редакција
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Руски научници су развили нови тип ћелије пејсмејкера срца са осјетљивошћу на свјетлост, која би потенцијално могла да постане "живи" срчани пејсмејкер.
Нова биоинжењерингована ћелијска структура контролише се свјетлошћу користећи технологију која је освојила Нобелову награду за 2026. годину, рекао је новинарима замјеник директора центра Александар Романов.
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Нобелова награда за физиологију или медицину за 2026. годину додијељена је тројици истраживача за откриће првих јонских канала осјетљивих на свјетлост који се могу уградити у ћелијску мембрану и "тренирати" да реагују на свјетлост. Ово откриће омогућава научницима да креирају нове протеине контролисане свјетлошћу за било коју сврху.
"Добили смо и тестирамо нови тип ћелија и вјерујемо да ће ова почетна фотосензитивност побољшати њихову ефикасност. Дакле, наравно, нисмо ми добили Нобелову награду, али ипак, то сугерише да смо, такорећи, радили у правом смјеру", рекао је научник, преноси агенција ТАСС.
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Биоинжењери из МФТИ-а и аритмолози из Мешалкиновог центра узгајали су ћелије контролисане свјетлошћу, постављене на посебне полимерне скеле и имплантиране у срце.
Идеја научника је да омогуће ћелијама да функционишу природно, а да љекари и даље могу да регулишу срчани ритам споља користећи свјетлосне сигнале.
Да би то постигли, истраживачи користе посебне протеине осјетљиве на свјетлост који могу да прелазе из једног стања у друго када су изложени зрацима одређене таласне дужине, чиме стимулишу или смирују ћелије.
Планирано је да љекари буду у могућности да стимулишу ћелије да контролишу аритмију користећи посебан уређај са плавим спектром свјетлости и таласном дужином од приближно 460 нанометара. Према ријечима Романова, у ту сврху би могла да буде имплантирана испод коже посебна свјетлосна капсула или завој на торзу пацијента близу грудног коша.
Кардиохирурзи у експерименталној операционој сали имплантирали су данас нову групу свјетлосно осјетљивих ћелија пејсмејкера у срце минијатурне свиње.
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Прво су користили посебну полимерну подлогу, а затим су ћелије убризгали у срце путем шприца у облику посебних микрокапсула.
"Ефекат би требало да траје пет до седам дана", нагласио је Романов.
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