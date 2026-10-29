Славимо Светог мученика Лонгина: Ево шта данас обавезно морате да урадите

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Светог мученика Лонгина Сотника. Јеванђеље по Матеју описује страдање Господа Исуса Христа, у ком Лонгин каже да ово заиста јесте син Божији, а чувено Лонгиново копље је Исусу прекратило муке на крсту.
Он је након распећа Христовог прешао у хришћанство заједно са војницима који су свједочили чудима Господовим.
Након Васкрсења, Јевреји су хтјели да прикрију цијели догађај, те су ширили лажи и клевете да Васкрсења Христовог никада није било. Наредили су Лонгиново убиство, које је он вјешто избјегао. Напустио је службу и отишао у Јерусалим.
Хришћанство је ширио свуда по свијету, након чега се повукао на породично имање, гдје су га јеврејски свештеници и Пилат пронашли и послали у војску.
Лонгин је, као прави хришћанин, сачекао војнике и угостио их. Они нису знали да је то човјек по ког су пошли, па прихватише гостопримство. Гостили су се и ноћили код њега док се није представио. У знак захвалности добром домаћину, нису жељели да изврше наређење.
Лонгин то није прихватио. Знао је да их по повратку очекује страшна казна, те се предао. Његову главу су однијели као доказ у Јерусалим, а тијело сахранили по жељи мученика.
На данашњи празник који је обиљежен црним словом, препоручује се да вјерници иду у цркву, помоле се и упале свијеће за здравље свих људи.
Према хришћанском вјеровању његује се обичај да се ваља помоћи првој особи коју сретнете на повратку из цркве. У том случају, светитељ ће вам испунити молитве и даровати здрављем и благостањем.
(Информер)
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