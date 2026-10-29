Сјеверна Кореја испалила десетак балистичких пројектила

Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја испалила је у четвртак, 29. октобра, десетак балистичких пројектила кратког домета према мору уз своју источну обалу, саопштио је Уједињени стожер јужнокорејских оружаних снага.
Пројектили су лансирани с подручја у близини Вонсана на источној обали Сјеверне Кореје, наводи се у саопштењу Уједињеног штаба.
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Јужнокорејска војска појачала је контроле и одржава стање приправности за случај нових лансирања, уз блиску размјену информација са Сједињеним Државама и Јапаном, додаје се у саопштењу.
Јапанско министарство одбране саопштило је, како преноси новинска агенција Јонхап, да је Сјеверна Кореја лансирала објект који би могао бити балистички пројектил те да је он пао изван јапанског искључивог економског појаса.
Јапанска обална стража такође је раније навела да би лансирани пројектил могао бити балистички пројектил те да је већ пао у море.
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Сјеверна Кореја посљедњи је пут испалила балистичке пројектиле 12. октобра, у вријеме повишених напетости на међукорејској граници након експлозије мине у којој су прошлог мјесеца рањени јужнокорејски војници.
Пјонгјанг је ове године провео ракетна тестирања у више од десет наврата.
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