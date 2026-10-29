Српска богатија за 17 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба.
У Бањалуци су рођене четири бебе. Три бебе рођене су у Добоју.
По двије бебе рођене су у Бијељини, Приједору и Невесињу.
Источно Сарајево, Фоча, Зворник и Градишка богатији су за по једну бебу.
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