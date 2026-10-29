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Српска богатија за 17 беба

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29.10.2026 08:16

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба.

У Бањалуци су рођене четири бебе. Три бебе рођене су у Добоју.

По двије бебе рођене су у Бијељини, Приједору и Невесињу.

Источно Сарајево, Фоча, Зворник и Градишка богатији су за по једну бебу.

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Тагови :

бебе

рођење

породилиште

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