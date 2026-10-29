Од нових камера неће вас спасити ни успоравање: Словенци увели казне од 1.200 евра

Аутор:АТВ редакција
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Возаче на словеначким ауто-путевима очекује важна промјена. На неколико дионица постављен је нови систем камера, а оне неће мјерити тренутну брзину, већ просјечну брзину кретања.
То значи да уобичајена пракса успоравања непосредно прије камере, а затим поновног убрзавања након ње, више неће бити ефикасна за избјегавање казни, преноси "Путни кофер".
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За разлику од класичних камера за контролу брзине, нови систем не биљежи брзину у једној тачки. Умјесто тога, камере на почетку надзиране дионице биљеже вријеме уласка возила, док други сет камера на крају дионице биљежи вријеме изласка.
Систем затим израчунава просјечну брзину на основу пређеног пута и протеклог времена.
На примјер, ако возило пређе дионицу од десет километара за четири минута, његова просјечна брзина износи 150 км/х. Ако је на тој дионици ограничење брзине 130 км/х, возач је прекршио прописе без обзира на то којом се брзином кретао у тренутку проласка поред самих камера. Циљ је подстаћи уједначенију и безбједнију вожњу.
Према подацима Словеначког института за метрологију, систем за мјерење брзине на одређеним дионицама пута постављен је на четири локације, преноси "Мондо".
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То су сљедеће дионице: ауто-пут А1 између Логатеца и Врхнике (у смјеру ка Љубљани), ауто-пут А2 између Љубљана Брода и Водица (у смјеру ка Крању), ауто-пут А2 између Гросупља и Иванчне Горице (у смјеру ка Новом Месту) и ауто-пут А1 између Подмиља и Лочице (у смјеру ка Марибору, у зони тунела Тројане).
Новчане казне за прекорачење брзине на словеначким ауто-путевима крећу се од 40 до 1.200 евра, у зависности од тежине прекршаја.
Према словеначким прописима, казна за прекорачење ограничења брзине до 10 км/х износи 40 евра. За прекорачење од 10 до 30 км/х казна је 80 евра, док се за прекорачење од 30 до 40 км/х износ казне повећава на 160 евра.
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