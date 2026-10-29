Питон пронађен у дворишту школе

Аутор:АТВ редакција
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Лоптасти питон пронађен је у дворишту основне школе на Новом Београду, сазнаје Телеграф.рс. Њега је пронашао човјек који чистио двориште.
Био је склупчан и прилично уплашен, јер је касније шиштао на све који су пробали да га узму.
Управа школе је брзо реаговала и позвала надлежне који су однијели питона. Испоставило се да је у питању беба, дугачка око 40 центиметара, па се појавила бојазан да је у негдје у близини и његова мама.
Међутим, према незваничним информацијама, јавио се човјек који је потврдио да је питон његов и да му је испао из ранца.
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Лоптасти питон је једна од најпопуларнијих змија за кућне љубимце због своје благе нарави и релативно једноставног одржавања.
Потиче из западне и централне Африке. Спада у мање питоне, а одрасле јединке најчешће достижу дужину између 1,2 и 1,5 метара, при чему су женке углавном крупније од мужјака.
Веома су мирни и ријетко показују агресију, што их чини идеалним за почетнике у тераристици. Име су добили по својој специфичној одбрамбеној реакцији, када се уплаше или осјете угрожено, склупчају се у чврсту лопту и сакрију главу у средину.
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