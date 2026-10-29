Велика превара са купусом: Због једне грешке купујете отпад за велике паре

Аутор:АТВ редакција
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Сезона кисељења купуса је почела, а купци треба да буду опрезни. Сазнајте како да избјегнете преваре приликом куповине зимнице.
Купци купуса за зимницу треба да пазе на вагу, цијену по килограму и то да ли је амбалажа урачуната у тежину.
Важно је прегледати главице из средине и дна џака, јер се лошији купус често крије испод љепших комада. Ако постоји сумња на грешку или превару, треба одмах тражити поновно мјерење и провјерити услове куповине.
Јесен је вријеме када многи грађани купују десетине килограма купуса за зимницу, али прије него што издвоје новац, требало би добро да погледају шта стављају у џак. Од сумњивог мјерења и нејасних цијена до лошијих главица сакривених испод оних најљепших, неколико детаља може да направи велику разлику у кућном буџету.
Са доласком јесени почиње и традиционална сезона припреме зимнице, а купус је међу намирницама које се у овом периоду купују у највећим количинама. Многи грађани већ обилазе пијаце и бирају чврсте, здраве главице за кисељење, јер желе да обезбиједе довољно залиха за хладније дане.
Међутим, када се купује 20, 30, 50 или више килограма купуса, чак и мала разлика у измереној тежини или квалитету може да направи примјетан трошак. Зато купци не би требало да се воде искључиво најнижом цијеном, већ и да обрате пажњу на начин мјерења, стање главица и коначан износ који плаћају.
Цијена купуса зависи од пијаце, мјеста продаје, сорте, квалитета, поријекла и количине која се купује. Посебно је важно разликовати цијену по килограму од евентуалне цијене за џак или већу количину.
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Купци би зато прије куповине требало да питају колико кошта килограм, да ли се цијена мијења при куповини на велико и колики ће бити укупан износ. Конкретне актуелне цијене на пијацама разликују се од града до града и потребно их је провјерити на дан куповине, како се грађани не би ослањали на застареле цјеновнике.
Ипак, ни најповољнија понуда није увијек и најисплативија. Главице са много оштећених листова, трулежи или дијелова који морају да се одстране могу да донесу више отпада, па купац на крају добија мање квалитетног купуса него што је очекивао.
Једна од првих ствари коју треба провјерити јесте вага. Ако се купус мјери пред купцем, важно је да вага прије мјерења показује нулу и да се јасно види измерена тежина.
Проблем може да настане и када се купус мјери у џаку, гајби или другој амбалажи. Ако се тежина амбалаже не одузме, купац може да плати и оно што заправо није купио. Због тога треба питати да ли је амбалажа урачуната у тежину и тражити да се њена маса правилно одбије.
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Посебну пажњу треба обратити и на цијену. Дешава се да купац чује једну цијену, а да приликом плаћања дође до неспоразума око тога да ли је она изражена по килограму, за цијели џак или за одређену количину. Најједноставнија заштита јесте да се прије мјерења јасно договоре цијена и укупни услови куповине.
Ако постоји сумња да вага не показује тачну тежину, купац може да затражи конторлни мјерење на јавној ваги пијаце, уколико је доступна, или да се обрати управи пијаце и надлежној инспекцији.
Још једна ствар на коју треба обратити пажњу јесте квалитет робе која се купује. Када се узима већа количина купуса, није довољно прегледати само неколико главица са врха гомиле или из отвореног дијела џака.
Купци би требало да погледају и главице из средине и са дна, јер се тек тада може стећи боља слика о квалитету цијеле количине. Није добро да се куповина заснива само на примјерима које продавац покаже, без провјере остатка робе, преноси Курир.
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