Хоће ли скочити цијена товљеника пред свињокољ?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Прасићи и товљеници у Српској тренутно држе готово идентичну цијену.
Тренутно килограм живе ваге прасића иде од 4 до 4,5 КМ. Товљеници се, за кеш, купују по 4 КМ, каже за Српскаинфо предсједник Удружења узгајивача свиња Српске Мишо Маљчић.
Према његовим ријечима то се у ранијем периоду није дешавало.
Проблем је, објашњава, прекомјерни увоз јефтинијег меса, због чега за домаћим прасићима нема готово никакве потражње.
Из тог разлога, и њихова цијена је на историјском минимуму, а товљеници ће их, по свему суде, ускоро престићи. Наиме, сезона свињокоља креће око половине новембра, што би додатно могло да подигне цијену товних свиња.
И Маљчић потврђује да је цијену живе ваге товљеника подигла повећана тражња која је, опет, резултат бојазни грађана да би товне свиње, како вријеме пролази, могле да буду још скупљи.
"Наиме, за њима потражња влада негдје до 1. децембра, и онда интерес пада", каже Маљчић и додаје да ова цијена товљеника на снази уназад 4-5 мјесеци.
"По некој нашој рачуници, до свињокоља цијена товљеника не би требало да расте, бар не значајно. Можда ће поскупити за неких 10%, што значи да би килограм могао коштати око 4,5 КМ", каже предсједник овог удружења Мишо Маљчић.
Преко огласа, товљеници већ иду и до 4,5-5,5 КМ, али је ријеч о продаји једног или тек неколико грла.
Грађани у све већој мјери купују и полутке, те сланину и бут посебно, што им је једноставније и брже.
У Српској куповина товљеника за сушење меса обично почиње већ у октобру, али највећа потражња очекује се од почетка до краја новембра, када захлади и почне сезона свињокоља.
Узгајивачи објашњавају да потрошачи купују и оне од 130, и оне од 200 килограма, у зависности од тога коме шта треба и ко је на шта научио. Није тешко израчунати да товљеник од неких 150 килограма, тренутно кошта између 600 и 670 КМ.
Домаћини који желе да прођу повољније обично се распитују и резервишу свиње прије него што потражња порасте, јер се цијене приближавањем свињокоља могу повећати.
Свијет
Вук напао дијете у парку, огласила се полиција
Што се прасића тиче, узгајивачи упозоравају да потражња за њима одавно није била гора.
"Зато прасићи и коштају 4 КМ по килограму живе ваге. Разлог је прекомјерни увоз свињског меса, због чега домаћа производња свиња пада. Узгајивачи, једноставно, не могу да продају оно што произведу. Некада смо домаћом производњом могли да задовољимо 40% потреба тржишта, уназад 3-4 године 30%, а сада тек 15-20%", истиче Маљчић.
Практично, на једну откупљену домаћу свињу, не тако давно, из увоза су долазиле двије свиње. Сада, на сваку домаћу свињу која заврши на тржишту, увезе се еквивалент од 4 до 5 свиња у месу из иностранства.
Цијене прасића би, каже Маљчић, могле да порасту средином децембра.
"Тешко је сад говорити колико би то поскупљење могло да буде. У сваком случају, вријеме празника и слава је период кад колико-толико можемо да зарадимо и вратимо дио дугова за сјеме, ђубриво, нафту", поручује Маљчић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму