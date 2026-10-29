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НСРС: Одбор за уставна питања утврђује одговор крњем Уставном суду БиХ

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29.10.2026 07:15

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Говорница Народне скупштине Републике Српске.
Фото: АТВ

Одбор Народне скупштине Републике Српске за уставна питања данас би требало да утврди одговор крњем Уставном суду БиХ у вези са захтјевом који је том суду поднио замјеник предсједавајућег Дома народа парламента БиХ Кемал Адемовић за оцјену уставности појединих чланова Закона о насљеђивању и Закона о ванпарничном поступку.

На предложеном дневном реду је и утврђивање одговора Уставном суду Републике Српске у предмету у којем је Бојан Поповић из Теслића поднио овом суду иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана Закона о девизном пословању.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

нсрс

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